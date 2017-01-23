"Твой бро": Елена Ваенга выступила в "Янтарь-холле"

Завоевав огромную популярность на рубеже нынешнего десятилетия, исполнительница поп-шансона Елена Ваенга ничуть не растеряла в популярности: огромные залы собираются на ее выступления практически без рекламы. "Твой Бро" отправился на концерт Ваенги в театр эстрады "Янтарь холл" и сделал вывод, что если и считать эту музыку кабацкой, то она вышла на большую сцену из очень дорогого кабака.

Уже привычная картина: четверг, полседьмого, дождь со снегом, совершенно не время для гуляний на природе, но курортный Светлогорск вопреки всему переживает ажиотаж и стоит в пробке. Автомобили, как ни сложно догадаться, стекаются к театру эстрады "Янтарь-холл". По стремительно тающей, хлюпающей наледи крадутся "паркетники" и кроссоверы, на автостоянку очередь, а все, кто не влез на парковку, оставляют машины вдоль дороги. Нарядные посетители преимущественно сорока-пятидесяти лет проходят металлоискатели и выстраиваются к гардеробу. В холле шумно и людно: сегодня здесь выступает певица и автор песен Елена Ваенга, и эта огромная, по местным меркам, площадка, на раз-два заполняется практически без рекламы.

В первой половине нулевых Елена Ваенга оказалась одним из исполнителей, пришедших к признанию, славе и полным залам в обход телевидения и радио. Ваенга, Лепс и Михайлов – которыми уже можно обозначать эпоху, трое артистов, о которых страна узнала каким-то невиданным доселе способом. Они будто бы просто возникли в массовом сознании и сразу же, практически одновременно, стали очень популярны и возвестили о пришествии в отечественную музыку поп-шансона. "Мама, папа, познакомьтесь, теперь они будут жить с нами и вы будете постоянно о них слышать", - примерно так это выглядело. Всех троих российские слушатели восприняли как своего рода отдушину в эпоху "Фабрики звезд": все трое ориентируются на взрослую аудиторию, у всех простые лица «из народа», все исполняют песни о ясных и понятных каждому переживаниях и используют в музыке адаптированные под эстраду шансонные мотивы. Россияне сами вышли на эту музыку, никто их за руку не приводил, и песни вроде ваенговской "Курю" ушли в народ и зажили своей собственной жизнью.