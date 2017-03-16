Афиша
Афиша
16 марта 2017 г. 18:18
66 452 пользователей
за 24 часа на сайте
57.88 -0.52
Курс ММВБ на 16 марта 2017, 18:00
62.14 -0.47
Курс ММВБ на 16 марта 2017, 18:00
14.48 +0.06
Курс ЦБ на 17 марта 2017
Афиша klops Новости Клубы

"Твой Бро": как новосибирцы Ploho и местные группы выступили в "Атлантике" в рамках проекта "Почва"

16:58
  146 0
Фото "Твоего Бро", автор Леонид Шрамко
"Твой Бро" отправился на последний концерт в рамках проекта, узнал у организаторов о промежуточных итогах года существования "Почвы", привозе мечты, а также расспросил новосибирскую пост-панк-группу Ploho о том, что нужно для того, чтобы отправиться в турне.

На лестнице возле "Атлантики" толпятся молодые люди в черной одежде. Многие курят, почти все залипают в смартфонах, все без исключения ждут, когда откроются двери легендарного ресторана для того, чтобы укрыться от свежего мартовского ветра и стать частью «Почвы» - набравшего ощутимый вес проекта, регулярно представляющего калининградской публике молодых местных музыкантов и хэдлайнеров из "большой России". Проекту меньше года, но за это время, силами активистов, "Почва" провела в Калининграде аж одиннадцать мероприятий, в числе которых три "Почва. Ночь" - ночных рейвов, на которых играет исключительно техно, и одна "Почва. Лес" - опен-эйр, прошедший в Светлогорске.
 
Воскресным вечером в "Атлантике" проходит одиннадцатая "Почва": выступает трио из Новосибирска Ploho и три местных коллектива – "Темноямск", Blind Seagull и "Я рысь".

Фронтвумен последнего – Настя Михеева – идеолог и создатель проекта, неутомимый энтузиазм и запал которой превратил "Почву" в полноценный бренд со сложившейся аудиторией, с нетерпением ожидающей каждого нового мероприятия. Незадолго до того, как "Атлантика" открывает свои двери для посетителей, "Твой Бро" встречается с Настей для того, чтобы обсудить то, что получилось сделать, и какие планы у ее команды.
 

Читайте дальше на сайте "Твоего Бро".

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Эмма Уотсон, Крым и святой Патрик: чем заняться в Калининграде 17–19 марта
17:28
  249 0
Эмма Уотсон, Крым и святой Патрик: чем заняться в Калининграде 17–19 марта
Какой смысл записывать новый альбом?
Фото горячей новости
15 марта 201713:23
  1008 0 Калининград
В Калининграде пройдёт XXI фестиваль студенческих и молодёжных театров "Равноденствие" (программа)
Фото горячей новости
14 марта 201713:12
  620 0
Самый жестокий и печальный из серии о "Людях X": каким получился "Логан"
Фото горячей новости
09 марта 201717:26
  1638 0
Меня ощущали чуть ли не классиком
Фото горячей новости
09 марта 201715:22
  1149 1 Калининград

Лента новостей

Картинка
"Твой Бро": как новосибирцы Ploho и местные группы выступили в "Атлантике" в рамках проекта "Почва"
16:58
  146 0
Картинка
Шишкин, Левитан и Бенуа: в Художественной галерее открывается выставка "Путешествие во времени"
12:53
  724 1
Картинка
Кэмерон и Лоу: режиссёры фильмов о "Титанике" откроют в Калининграде выставку о затонувшем лайнере
12:29
  988 1
Картинка
Калининградский зоопарк продлил время работы на два часа
11:42
  671 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo