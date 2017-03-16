"Твой Бро": как новосибирцы Ploho и местные группы выступили в "Атлантике" в рамках проекта "Почва"

"Твой Бро" отправился на последний концерт в рамках проекта, узнал у организаторов о промежуточных итогах года существования "Почвы", привозе мечты, а также расспросил новосибирскую пост-панк-группу Ploho о том, что нужно для того, чтобы отправиться в турне.



На лестнице возле "Атлантики" толпятся молодые люди в черной одежде. Многие курят, почти все залипают в смартфонах, все без исключения ждут, когда откроются двери легендарного ресторана для того, чтобы укрыться от свежего мартовского ветра и стать частью «Почвы» - набравшего ощутимый вес проекта, регулярно представляющего калининградской публике молодых местных музыкантов и хэдлайнеров из "большой России". Проекту меньше года, но за это время, силами активистов, "Почва" провела в Калининграде аж одиннадцать мероприятий, в числе которых три "Почва. Ночь" - ночных рейвов, на которых играет исключительно техно, и одна "Почва. Лес" - опен-эйр, прошедший в Светлогорске.

Воскресным вечером в "Атлантике" проходит одиннадцатая "Почва": выступает трио из Новосибирска Ploho и три местных коллектива – "Темноямск", Blind Seagull и "Я рысь".



Фронтвумен последнего – Настя Михеева – идеолог и создатель проекта, неутомимый энтузиазм и запал которой превратил "Почву" в полноценный бренд со сложившейся аудиторией, с нетерпением ожидающей каждого нового мероприятия. Незадолго до того, как "Атлантика" открывает свои двери для посетителей, "Твой Бро" встречается с Настей для того, чтобы обсудить то, что получилось сделать, и какие планы у ее команды.