В Калининграде отменили концерт группы "Наив" на "Вагонке"

Клуб "Вагонка" в Калининграде отменил концерт группы "Наив", запланированный на 1 апреля. Сообщение об этом появилось на официальной странице клуба "ВКонтакте"

"Друзья, у нас для вас грустная новость, и это не первоапрельская шутка. Мы отменяем концерт группы "Наив"! Почему? Потому что мы, клуб "Вагонка", уважаем группу и не станем обижать музыкантов пустым залом", — говорится в сообщении.



Те, кто уже приобрёл билеты, могут сдать их в кассу, чтобы получить деньги, или пройти по ним на концерт группы "Слот" 24 марта либо на выступление Lumen, которое состоится 16 апреля.