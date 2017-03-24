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В Калининграде отменили концерт группы "Наив" на "Вагонке"

16:01
  980 0
Фото из архива Клопс.Ru
Клуб "Вагонка" в Калининграде отменил концерт группы "Наив", запланированный на 1 апреля. Сообщение об этом появилось на официальной странице клуба "ВКонтакте"
 
"Друзья, у нас для вас грустная новость, и это не первоапрельская шутка.  Мы отменяем концерт группы "Наив"! Почему? Потому что мы, клуб "Вагонка", уважаем группу и не станем обижать музыкантов пустым залом", — говорится в сообщении.

Те, кто уже приобрёл билеты, могут сдать их в кассу, чтобы получить деньги, или пройти по ним на концерт группы "Слот" 24 марта либо на выступление Lumen, которое состоится 16 апреля.

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