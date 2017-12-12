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Гости из Франции: как прошёл концерт Jacques в новом калининградском баре Ping Ponger

13:51
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В Калининграде состоялся концерт французского проекта Jacques в новом заведении. На мероприятии побывал "Твой Бро".

9 декабря калининградцам, уставшим от окружающей серости, предлагалась заслуженная порция новых впечатлений. Во-первых, начало работу новое заведение, где можно коротать холодные зимние вечера. Во-вторых, открытие его ознаменовалось необычным концертом французского проекта Jacques, создающего музыку, как мы уже писали, из всего, что боженька пошлёт. Оправдались ли ожидания от нового места и нового шоу — рассказываем ниже.

Суббота, 11 вечера. Самые прагматичные изучили карту и, благополучно добравшись до нужного места, настраивались на приятный вечер. Самые нетерпеливые положились на собственное чутьё, в результате чего кружили вокруг "Кварца" и близлежащих офисных построек в поисках нового бара Ping Ponger. Он, надо сказать, спрятан хорошо и глубоко: вам предстоит миновать сквозной проход справа от "Мега Центра", пересечь внутренний двор по направлению к промышленным пристройкам и, ориентируясь на звук, нырнуть в одну из подворотен.
 
Читайте дальше на сайте "Твой Бро"
 

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