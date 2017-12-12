"Лагутенко был в каком-то халате": концерт "Мумий Тролля" в Калининграде глазами девятилетнего мальчика

В понедельник, 11 декабря, на сцене ДС "Янтарного" в рамках юбилейного тура в честь 20-летия выхода альбома "Морская" выступил легендарный коллектив "Мумий Тролль". Одним из самых маленьких зрителей на этом шоу стал девятилетний Александр, который рассказал Клопс.Ru о своих впечатлениях.



Ещё до начала концерта публика слегка недоумевала относительно полупрозрачного занавеса, затянувшего всю концертную площадку. Но как только в зале выключили свет, стало ясно, что это огромный экран. На нём появилась видеоинсталляция: грузовой контейнер, как инопланетный корабль или "Тардис", рухнул с неба на сцену и закинул контрабандой участников коллектива. Музыканты сначала выросли гигантскими тенями на полотне, а после снятия матерчатой перегородки предстали в контражуре уже в натуральную величину.



"Контейнер упал, и открылась дверь, а оттуда — свет. И музыканты вышли из этого ящика — это было так круто! Очень этот момент запомнился", — восхищённо рассказывает Саша.



Помимо мнимого занавеса, уже на заднике сцены размещался ещё один экран круглой формы, который сразу намекал на обложку альбома "Морская" и давно уже стал логотипом не только на пластинках и сувенирах, но даже на одежде из коллекции Гоши Рубчинского. На протяжении всего концерта экран превращался то в радужную оболочку глаза, то в икру, то в луну, то в радар, то даже в утробу матери. Периодически в круге появлялась проекция кого-либо из музыкантов в засвечено-уорхоловской цветовой гамме.



"Когда там появился круг с вращающимися кольцами, я даже загипнотизировался! У меня голова закружилась! И луна с настоящим дымом, в котором не видно было музыкантов — супер. А ещё я помню ребёнка в животе у мамы — он тоже медленно переворачивался", — говорит Саша.



Илья Лагутенко, несмотря на почтенный возраст, выглядел бодро и стильно. На нём был длинный черный плащ-кардиган, кепка и галстук-боло. Артист был совершенно немногословен, но сумел-таки завести почти трезвую и, видимо, оттого зажатую калининградскую публику драйвовыми жестами, обворожительной ухмылкой и вечно молодым вокалом. С "тихоокеанским приветом" Илья подарил калининградцам "Владивосток -2000", за отвратительный вокал и незнание слов кого-то из зрителей в песне "Медведица" поставил им "незачёт", но зато сам для этой же композиции очень карикатурно и манерно спел женские партии.



"Илья был одет в какой-то халат. А у диджея были ярко-розовые волосы, и он ими забавно махал иногда. Я тоже захотел себе такую стрижку. У басиста была шляпа. Все они такие интересные. Вообще моя любимая песня про невесту, но теперь я учу слова "Медведицы" и ещё "Уходим, уходим, уходим!" пою всё время", — перечислил Саша.



Когда Илья Лагутенко отыграл почти все свои хиты, причём не только вошедшие в альбом "Морская", вся группа скоренько ретировалась со сцены. Казалось, что логическая точка в выступлении поставлена, однако публика не расходилась. На заднике сцены экран всё ещё полыхал всеми цветами кислотной радуги, а из дым-машины то и дело валили пары. Это подогревало в калининградцах уверенность, что на бис коллектив всё-таки выйдет. Однако ожидание тянулось, и зал всё более вяло свистел и скандировал. Когда кто-то уже рискнул потянуться к выходу, "Мумий Тролль" снова вышли, чтобы всё-таки спеть как бы невзначай забытых "Дельфинов".



"Я уже думал, что они больше не выйдут. Думал, что концерт закончился, но они ещё целых три песни сыграли. Мне совсем не хотелось спать. Я хотел, чтобы этот вечер продолжался вечно! Теперь я фанат "Мумий Тролля" и хочу на другие их концерты", — заключил школьник.