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Берлин, дети и беженцы: программа XII фестиваля кино стран ЕС на 23 декабря

10:53
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  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В пятницу, 23 декабря, в рамках фестиваля кино стран Евросоюза в Калининграде пройдёт показ трёх картин: двух работ шведских режиссёров и одной — итальянского.

В 17:00 в кинотеатре "Заря" начнётся сеанс драмы "Мы — лучшие" Лукаса Мудиссона о юных панках и первой любви.

"Этот режиссёр известен нашим зрителям: мы показывали все его фильмы, а один раз открывали его работой фестиваль, — рассказал арт-директор "Зари" Артём  Рыжков. — Это его фильм "Покажи мне любовь". Сейчас он вернулся к теме детей, которые ищут своё место в жизни".

В 19:00 состоится показ итальянской картины "Море в огне".

"Это документальное кино, — пояснил Рыжков, — картина, которая выиграла Берлинский фестиваль. Такая история о маленьком греческом островке Лампедуза, через который за последний год прошло около миллиона беженцев, и о том, как изменилась эта пастораль земледельческой жизни среди оливок и вина. Представьте, что к нам в Светлогорск придёт миллион беженцев — всё будет по-другому. Очень трогательное и сильное кино".
Наконец, в 21:00 в арт-пространстве "Квартира" на Колоскова покажут драму "Юная Софи Белл".

"Это ещё один шведский фильм, — отметил Рыжков. — Я пока его не видел, но сами шведы говорят, что это настоящее открытие".

С полной программой XII фестиваля кино стран Европейского Союза можно ознакомиться здесь.  

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