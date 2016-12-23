Берлин, дети и беженцы: программа XII фестиваля кино стран ЕС на 23 декабря

В пятницу, 23 декабря, в рамках фестиваля кино стран Евросоюза в Калининграде пройдёт показ трёх картин: двух работ шведских режиссёров и одной — итальянского.



В 17:00 в кинотеатре "Заря" начнётся сеанс драмы "Мы — лучшие" Лукаса Мудиссона о юных панках и первой любви.



"Этот режиссёр известен нашим зрителям: мы показывали все его фильмы, а один раз открывали его работой фестиваль, — рассказал арт-директор "Зари" Артём Рыжков. — Это его фильм "Покажи мне любовь". Сейчас он вернулся к теме детей, которые ищут своё место в жизни".



В 19:00 состоится показ итальянской картины "Море в огне".



"Это документальное кино, — пояснил Рыжков, — картина, которая выиграла Берлинский фестиваль. Такая история о маленьком греческом островке Лампедуза, через который за последний год прошло около миллиона беженцев, и о том, как изменилась эта пастораль земледельческой жизни среди оливок и вина. Представьте, что к нам в Светлогорск придёт миллион беженцев — всё будет по-другому. Очень трогательное и сильное кино".

Наконец, в 21:00 в арт-пространстве "Квартира" на Колоскова покажут драму "Юная Софи Белл".



"Это ещё один шведский фильм, — отметил Рыжков. — Я пока его не видел, но сами шведы говорят, что это настоящее открытие".