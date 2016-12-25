Фильм открытия и фильм закрытия: программа XII фестиваля кино стран ЕС на 25 декабря

В воскресенье, 25 декабря, в Калининграде состоится закрытие XII фестиваля кино стран Евросоюза.

Один из сеансов, запланированный на этот день, отменён. "Для многих это может быть новостью, хотя я об этом уже писал, — рассказал программный директор фестиваля Артём Рыжков. — В 16:00 планировалась французская картина с большими звёздами "Каменная болезнь", и двенадцать человек уже успели купить на неё билеты, а потом мы поняли, что не сможем её показать: мы не можем получить копию фильма: российская премьера состоится только 19 января. Мы этот фильм обязательно покажем в следующем году, и эти двенадцать билетов будут действительны. По ним можно будет посетить фильм — правда, ему в российском прокате дали неинтересное, на мой взгляд, название "Иллюзия любви".

Вместо этой картины в воскресенье, в 16:00, покажут ещё раз британскую драму, открывавшую фестиваль, — "Я, Дэниел Блейк". На неё тоже можно будет пройти по уже купленным на "Каменную болезнь" билетам.

В 18:00 состоится сеанс бельгийского фильма "Неизвестная" о женщине-хирурге, которая, чувствуя свою вину, пускается в расследование убийства.

В 20:00 начнётся показ фильма Ивана Твердовского "Зоология", снятого совместно с Германией и Францией. "Иван Твердовский — это большой талант в нашей стране, — отметил Рыжков. — И им уже заинтересовались европейские режиссёры. По жанру это драма и фантастика, а больше я ничего говорить не буду, приходите — и всё увидите сами".

Наконец, в 22:00 состоится если не самое важное, то уж точно самое ожидаемое и интересное событие фестиваля: станет известен фильм, получивший наибольшее количество зрительских симпатий. "У нас уже есть лидеры, — поделился программный директор. — Это "Одиссея" про Жака Ива Кусто, потом французский фильм Франсуа Озона — чёрно-белая драма, обошедшая всю Европу. Затем — "Тони Эрдман", и, на мой взгляд, это самое лучшее кино, которое я видел в этом году. Я всегда говорил, что самое ценное — это когда ты смеёшься над фильмом так, что у тебя рвутся нитки на швах, и когда ты рыдаешь. Это как раз такое кино. Мне жаль, что у нас состоялся всего один показ. "Я, Дэниел Блейк" — тоже один из претендентов. И, наконец, "Это всего лишь конец света", который тоже даёт настроение печали и мудрости, но не даёт этого безудержного веселья".