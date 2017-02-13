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Бюджет в 400 млн и Миронов в главной роли: на Берлинском кинофестивале представят фильм о космонавте Леонове

Автор: Анна Юруть
17:18
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  • Алексей Леонов. Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Алексей Леонов. Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
На стенде "Роскино" на Берлинском фестивале этого года будет в числе прочих проектов представлен фильм режиссёра Дмитрия Киселёва про почётного гражданина Калининградской области космонавта Алексея Леонова, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым.  Об этом пишет портал Profi Sinema.  Клопс.Ru пообщался с Леоновым и узнал, что Герой Советского Союза думает об очередной кинокартине, посвящённой его подвигу — выходу в открытый космос.

Алексей Леонов рассказал, что сам утвердил сценарий и недавно присутствовал на техническом просмотре. Он отметил многие несоответствия действительности, которые возникли в фильме. "Невозможно сделать так, чтобы всё соответствовало: есть особые законы сценария, режиссуры. Если показать фильм так, как всё было в жизни, то для этого нужно 26 часов. Таких фильмов не бывает", — отметил он. Особенное внимание космонавт уделил техническим вопросам: что происходит в кадре с кораблём, как работает экипаж, как показана посадка.

Кроме того, Леонов рассказал Клопс.Ru, какой фантастический фильм о космосе он считает лучшим. Это оказалась "Космическая одиссея 2001 года" Стенли Кубрика.
 
Биографическая драма "Время первых" снята к 50-летию первого выхода человека в космос. В фильме рассказывается о подвигах, совершённых двумя космонавтами — Алексеем Леоновым и Павлом Беляевым (его роль исполнит Константин Хабенский): первом выходе в открытый космос и экстренной посадке корабля "Восход-2" под Пермью. Роль Леонова досталась Евгению Миронову, известному по таким фильмам, как "Охота на пиранью", "Утомлённые солнцем", "Космос как предчувствие". Съёмки проходили в два этапа: в июле 2015 года и ноябре 2016.

Премьера "Времени первых" назначена на 12 апреля 2017 года — в День космонавтики. Раньше уже выходили картины, посвящённые космонавту Леонову: "Космический странник", "Петля Ориона", "В скафандре над планетой".

Напомним, что Алексей Леонов вместе с семьёй переехал в Калининград в 1947 году, его родственники живут здесь до сих пор. В городе также установлен памятник Землякам-космонавтам, который находится в начале улицы им. Леонова.
 

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