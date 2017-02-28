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В арт-пространстве "Катарсис" пройдёт первый в России показ фильма "Волынь"

27 февраля 201721:27
  582 0
  • Афиша фильма "Волынь"
Афиша фильма "Волынь"
В калининградском книжном клубе "Катарсис" состоится первый в России показ фильма "Волынь". Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.
 
Фильм рассказывает о Волынской резне, происходившей в период немецкой оккупации. В центре повествования – польская девушка, ставшая участницей этих событий.
 
Показ пройдёт 1 марта в 18:30 в арт-пространстве "Катарсис" (ул. Озерова, 18). Фильм предназначен для зрителей старше 16 лет. Вход свободный.
 

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