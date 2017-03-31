Афиша
Афиша
31 марта 2017 г. 14:34
73 272 пользователей
за 24 часа на сайте
56.48 +0.4
Курс ММВБ на 31 марта 2017, 14:00
60.37 +0.48
Курс ММВБ на 31 марта 2017, 14:00
14.18 +0.14
Курс ЦБ на 01 апреля 2017
Афиша klops Новости Кино

"Твой Бро": чего ждать от голливудской новинки "Призрак в доспехах"

12:22
  198 0
Фото предоставлено "Твоим Бро"
Состоялась российская премьера фильма, снятого на основе ставшего легендой анимационного фильма 1995 года "Призрак в доспехах". "Твой Бро" узнал у пятерых фанатов экранизации, за что многие так любят этот фильм и стоит ли пересмотреть его в американской версии.
 

Виталий Пелешенко, 30 лет, морской инженер:

 
"Я нашёл "Призрака в доспехах" 15 лет назад на просторах интернета и начал смотрел в оригинале – на японском с субтитрами.  с момента издания манги до съёмок фильма прошло 30 лет! По сути, "Призрак" дал старт целому жанру – киберпанку. Не знаю, жив ли сейчас Широ, но он явно был бы счастлив.
 

Максим Аносенский, военнослужащий, 27 лет:

 
"Ожидаю, что фильм будет представлять собой очередной аттракцион, как и большинство фантастики, выпускаемой Голливудом в последнее время. Тут стоит понимать: режиссёром фильма выступил Руперт Сандерс, известный как создатель короткометражных роликов и фэнтези "Белоснежка и охотник", оказавшегося не самым лучшим фильмом. Ни репутации, ни особых заслуг Сандерс не имеет, и ждать от него чего-то "из ряда вон не стоит".

 
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

"Собачья жизнь", "Пилот" и птицы: чем заняться 31 марта — 2 апреля в Калининграде
30 марта 201717:35
  1159 0
"Собачья жизнь", "Пилот" и птицы: чем заняться 31 марта — 2 апреля в Калининграде
Ростислав Хаит ("Квартет И") - "Твоему Бро": Делать "День выборов-3" по-настоящему остро нам никто не даст
Фото горячей новости
30 марта 201716:05
  732 0
Никогда не угадаешь, как Бога нашего накроет с утреца
Фото горячей новости
30 марта 201709:24
  797 0 Калининград
Из-за болезни Николай Носков перенёс концерт в Калининграде
Фото горячей новости
29 марта 201715:28
  1366 0 Калининград
Полиция не разрешила проводить фестиваль "Калининград in Rock" в сквере на Московском проспекте
Фото горячей новости
27 марта 201712:22
  1340 0 Калининград

Лента новостей

Картинка
"Твой Бро": в "Воротах" прошло выпускное фэшн-шоу Podium Studio models
12:28
  347 0
Картинка
"Твой Бро": чего ждать от голливудской новинки "Призрак в доспехах"
12:22
  198 0
Картинка
Львам и тиграм в калининградском зоопарке установили тренажёры (видео)
12:09
  790 0   Калининград
Картинка
Жительница Гурьевска сбросила 50 кг и попала на "Пусть говорят" с Малаховым на Первом канале
30 марта 201715:53
  15443 9 Калининград
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo