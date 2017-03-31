"Твой Бро": чего ждать от голливудской новинки "Призрак в доспехах"

Состоялась российская премьера фильма, снятого на основе ставшего легендой анимационного фильма 1995 года "Призрак в доспехах". "Твой Бро" узнал у пятерых фанатов экранизации, за что многие так любят этот фильм и стоит ли пересмотреть его в американской версии.

Виталий Пелешенко, 30 лет, морской инженер:

"Я нашёл "Призрака в доспехах" 15 лет назад на просторах интернета и начал смотрел в оригинале – на японском с субтитрами. с момента издания манги до съёмок фильма прошло 30 лет! По сути, "Призрак" дал старт целому жанру – киберпанку. Не знаю, жив ли сейчас Широ, но он явно был бы счастлив.

Максим Аносенский, военнослужащий, 27 лет:

"Ожидаю, что фильм будет представлять собой очередной аттракцион, как и большинство фантастики, выпускаемой Голливудом в последнее время. Тут стоит понимать: режиссёром фильма выступил Руперт Сандерс, известный как создатель короткометражных роликов и фэнтези "Белоснежка и охотник", оказавшегося не самым лучшим фильмом. Ни репутации, ни особых заслуг Сандерс не имеет, и ждать от него чего-то "из ряда вон не стоит".



