Трудности гомофоба: "Твой Бро" пообщался с режиссером-постановщиком калининградского ЛГБТ-фильма

Короткометражка "Все, кроме тебя" (18+) расскажет историю девушки, столкнувшейся с проблемами из-за своей нетрадиционной ориентации. Мария Корсакова из киностудии "БалтикФильм" поведала "Твоему Бро" о кастинге, главной героине фильма Насте и сложностях, с которыми столкнулась съёмочная группа.

"История, которую мы расскажем в фильме, имеет прототип. На главную роль мы ищем человека с толерантным отношением к сексуальным меньшинствам и актерским опытом, - рассказала Мария. - Нужно быть готовым к съемкам сложных сцен: Настя, будучи девушкой нетрадиционной сексуальной ориентации, вступает в интимные отношения с мужчиной. Это ее первый сексуальный опыт, ей неприятно и противно, но она старается показать, что получает удовольствие. Такую широкую палитру эмоций как в нашем фильме, - от любви до ненависти, от непринятия до принятия, - непросто сыграть".



