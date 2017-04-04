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Трудности гомофоба: "Твой Бро" пообщался с режиссером-постановщиком калининградского ЛГБТ-фильма

13:02
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Фото с сайта "Твой Бро", предоставлено Марией Корсаковой
Короткометражка "Все, кроме тебя" (18+) расскажет историю девушки, столкнувшейся  с проблемами из-за своей нетрадиционной ориентации. Мария Корсакова из киностудии "БалтикФильм"  поведала "Твоему Бро" о кастинге, главной героине фильма Насте и сложностях, с которыми столкнулась съёмочная группа.
 
"История, которую мы расскажем в фильме, имеет прототип.  На главную роль мы ищем человека с толерантным отношением к сексуальным меньшинствам и актерским опытом, - рассказала Мария. - Нужно быть готовым к съемкам сложных сцен: Настя, будучи девушкой нетрадиционной сексуальной ориентации, вступает в интимные отношения с мужчиной. Это ее первый сексуальный опыт, ей неприятно и противно, но она старается показать, что получает удовольствие. Такую широкую палитру эмоций как в нашем фильме, - от любви до ненависти, от непринятия до принятия, - непросто сыграть".

 
Продолжение читайте на портале "Твой Бро".
 

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1 комментарий Правила комментирования

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shchors25
shchors25 #
13:30
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