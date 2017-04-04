Кинотеатр "Заря" возобновляет работу после двух недель простоя
Калининградский кинотеатр "Заря" должен возобновить работу в среду, 5 апреля. Об этом Клопс.Ru рассказал арт-директор кинотеатра Артём Рыжков.
Причиной приостановки работы явилась поломка проектора. Сообщение о том, что "Заря" не работает по техническим причинам, было размещено на официальном сайте. Поскольку в настоящее время сеансы проходят только в одном, большом, зале, показ фильмов стал невозможен. Сейчас в "Зарю" привезли необходимые детали, и в среду зрители уже могут попасть на сеансы.
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