В Калининграде принимаются заявки на участие в фестивале короткометражного кино "Короче"
Фото из архива Клопс.Ru / Александр Подгорчук
В Калининграде стартовал приём заявок от режиссёров, желающих принять участие в V российском фестивале короткометражного кино "Короче". Об этом сообщает программный директор фестиваля Артём Рыжков.
"В первые же два дня пришли фильмы из Екатеринбурга, Москвы, Иркутска, Санкт-Петербурга, Махачкалы и Архангельска. На участие в Международной внеконкурсной программе поступили работы из Новой Зеландии, США и Южной Кореи. Но пока ни одного фильма из Калининграда", — отмечают организаторы.
Для участия нужно отправить заявку на short@korochekino.com. В фестивале участвуют фильмы, снятые в 2016–2017 годах, длительностью от трёх до пятнадцати минут. Предпочтение отдаётся премьерам. Призовой фонд — один миллион рублей.
"Но самое главное — это начало дороги в большое кино. Все наши победители за предыдущие четыре года уже сняли или снимают свой полный метр или закончили телесериал", — добавляют организаторы фестиваля.
Мероприятие традиционно проходит в Калининграде в августе.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.