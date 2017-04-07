В Калининграде принимаются заявки на участие в фестивале короткометражного кино "Короче"

В Калининграде стартовал приём заявок от режиссёров, желающих принять участие в V российском фестивале короткометражного кино "Короче". Об этом сообщает программный директор фестиваля Артём Рыжков.



"В первые же два дня пришли фильмы из Екатеринбурга, Москвы, Иркутска, Санкт-Петербурга, Махачкалы и Архангельска. На участие в Международной внеконкурсной программе поступили работы из Новой Зеландии, США и Южной Кореи. Но пока ни одного фильма из Калининграда", — отмечают организаторы.



Для участия нужно отправить заявку на short@korochekino.com. В фестивале участвуют фильмы, снятые в 2016–2017 годах, длительностью от трёх до пятнадцати минут. Предпочтение отдаётся премьерам. Призовой фонд — один миллион рублей.



"Но самое главное — это начало дороги в большое кино. Все наши победители за предыдущие четыре года уже сняли или снимают свой полный метр или закончили телесериал", — добавляют организаторы фестиваля.

Мероприятие традиционно проходит в Калининграде в августе.