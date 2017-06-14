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На "Кинотавре–2017" объявили победителей

21:36
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Кадр из фильма "Аритмия"
В среду, 14 июня, на фестивале "Кинотавр – 2017" объявили победителей. Об этом сообщает "ТАСС".
 
Гран-при Открытого российского кинофестиваля достался фильму Бориса Хлебникова "Аритмия". Драма получила ещё одну награду – приз зрительских симпатий. Фильм выйдет в российский прокат в сентябре.
 
Сыгравший в "Аритмии" Александр Яценко получил награду за лучшую мужскую роль. Лучшей актрисой назвали Ингу Оболдину, которая сыграла тюремную надсмотрщицу в фильме Кирилла Плетнева "Жги!". 
 
Лучшим режиссёром стал Резо Гигинеишвили. Его фильм "Заложники", над которым работали Россия, Грузия и Польша, входил в специальную программу Берлинского кинофестиваля. 
 
"Тесноту" Кантемира Балагова, которую показали на 70-м Каннском фестивале, назвали лучшим дебютом. Премию за лучший сценарий получил Виталий Суслин, работавший над картиной "Голова два уха". Специальный диплом достался создателям фильма "Блокбастер". Его им вручили за "новый уровень жанрового кино".
 

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