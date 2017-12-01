Составлен рейтинг худших российских фильмов
Названы самые провальные российские киноленты. Рейтинг составило "РИА Новости"
на основе отзывов пользователей "Кинопоиска".
Хуже всего оказался фильм Сарика Андреасяна "Защитники" (2017) о супергероях. На втором месте антирейтинга разместилась "Кавказская пленница!" (2014) — ремейк комедии Леонида Гайдая 1966 года. Не был оправдан и бюджет ленты "Самый лучший фильм — 2" (2009) в 10 млн долларов.
Интересно, что на самом "Кинопоиске"
рейтинг выглядит иначе. В частности, в него вошло эпическое полотно "Крым" (2017): по итогам оценок почти 64 тысяч зрителей средний балл фильма всего 3,17 балла.