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Составлен рейтинг худших российских фильмов

12:41
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Названы самые провальные российские киноленты. Рейтинг составило "РИА Новости" на основе отзывов пользователей "Кинопоиска".

Хуже всего оказался фильм Сарика Андреасяна "Защитники" (2017) о супергероях. На втором месте антирейтинга разместилась "Кавказская пленница!" (2014) — ремейк комедии Леонида Гайдая 1966 года. Не был оправдан и бюджет ленты "Самый лучший фильм — 2" (2009) в 10 млн долларов.

Интересно, что на самом "Кинопоиске" рейтинг выглядит иначе. В частности, в него вошло эпическое полотно "Крым" (2017): по итогам оценок почти 64 тысяч зрителей средний балл фильма всего 3,17 балла.

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