Спилберг, Лара Крофт и мисс Оушен: самые ожидаемые фильмы 2018 года

Уходящий год запомнился киномиру не только хорошими фильмами, но и громкими скандалами: в России — вокруг "Матильды", а во всём мире — вокруг сексуальных домогательств со стороны известных голливудских актёров, режиссёров и продюсеров. Скандалы спрогнозировать заранее практически невозможно, а вот с хорошими фильмами ситуация получше. Клопс.Ru выбрал десять самых ожидаемых фильмов 2018 года.

"О чём говорят мужчины. Продолжение" (16+)

Выход третьей части самой популярной серии фильмов "Квартета И" — событие приятное. По приключениям четырёх друзей, приправленным душевными разговорами с морем иронии, философского смысла и жизненности, сложно не соскучиться.

На этот раз компания отправляется в Санкт-Петербург на выходные, но из-за того, что они опаздывали на "Сапсан", им приходится садиться на обычный поезд. Зато ребятам не нужно беспокоиться о том, что не хватит времени поговорить на типичные мужские темы.

В фильме обещается появление новых персонажей. Также картина сменила режиссёра — постановкой фильма "О чём говорят мужчины. Продолжение" теперь занимается женщина. Какая ирония! Будем надеяться на то, что третья часть сможет превзойти предшествующие.

Режиссёр — Флюза Фаршатова. Страна — Россия. Премьера — 22 февраля 2018.

"Tomb Raider: Лара Крофт" (12+)

Когда-то Лара Крофт, как киношная, в исполнении Анджелины Джоли, так и игровая, была самым настоящим секс-символом. Тогдашние подростки мечтали о любовных отношениях с этим персонажем. После второй части фильма в 2003 году Джоли объявила, что не хочет сниматься в роли расхитительницы гробниц.

И вот спустя 15 лет Лара Крофт возвращается на большие экраны! Повзрослевшая Джоли сменилась более молодой обладательницей "Оскара" — Алисией Викандер. За основу взят сюжет спорного игрового перезапуска Tomb Raider 2013 года. Молодая Лара Крофт отправляется на корабле в свою первую археологическую экспедицию. В ходе шторма корабль терпит крушение, и девушка оказывается выброшенной на остров, кишащий культистами. Отделённой от команды аристократке предстоит обучаться основам выживания и сталкиваться с множеством трудностей.

Есть мнение, что на экранизации игр наложено проклятие. За редким исключением все фильмы по играм терпели крах. Сможет ли новая "Лара" прервать эту тенденцию? Непонятно. Надежду внушает лишь тот факт, что исполнительница главной роли является ярой фанаткой серии Tomb Raider, а для киноадаптаций это очень важно.

Режиссёр — Роар Утхауг. Страна — США. Премьера — 15 марта 2018.

"Первому игроку приготовиться" (12+)

Если экранизации игр — зрелище жалкое, то фильмы по книгам частенько становятся шедеврами. А уж Стивену Спилбергу можно доверять. Его новая картина "Первому игроку приготовиться" снята по одноимённому роману Эрнеста Клайна.

События разворачиваются в 2045 году. В реальном мире всё плохо и грустно, и чтобы не поддаться депрессии, люди уходят в просторы виртуальной реальности игры под названием Oasis. В какой-то момент создатель этой забавы умирает, а в завещании сообщает, что оставил "пасхалку" в цифровом мире игры и что тот, кто её найдёт, получит всё его многомиллиардное состояние. Разумеется, все тут же ринулись на поиски сокровищ, в том числе и главный герой Уэйт Уоттс, которого ждут интересные приключения.

Киноадаптация книги, которая рассказывает про игры, от известного режиссёра. Звучит необычно и многообещающе.

Режиссёр — Стивен Спилберг. Страна — США. Премьера — 29 марта 2018.





"Фантастические твари: Преступление Грин-де-Вальда" (12+) В киноиндустрии в последнее время чувствуется нехватка волшебства — волна фэнтези заметно притихла. Лучиком магического света в следующем году станет вторая часть спин-оффа "Гарри Поттера".

После побега Грин-де-Вальда из заточения в сообществе магов разворачивается самая настоящая гражданская война. Сбежавший преступник начинает поиск волшебников, которые разделяют с ним его теорию, согласно которой чистокровные маги должны быть выше остальных. Для предотвращения этого беспредела Альбус Дамблдор обращается к главному герою Ньюту Саламандеру, и тот соглашается помочь. Со времён первой части съёмочная команда не изменилась, а автор книг про "Гарри Поттера" Джоан Роулинг всё так же занималась написанием сценария. Сомнений в том, что фильм если и не превзойдёт предшественника, то хотя бы будет достойным, у нас нет. Режиссёр — Дэвид Йейтс. Страна — США, Великобритания. Премьера — 15 ноября 2018.





"Мстители: Война Бесконечности" (16+)

Ну куда же без супергеройского кино? В следующем году киновселенная Marvel порадует нас не только очередными сольниками про "Чёрную Пантеру" и "Человека-муравья", но и третьей частью "Мстителей".

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Перед премьерой о сюжетах фильмов Marvel известно немногое. В триквеле "супергеройской солянки" расколовшиеся до этого "Мстители" объединяют свои усилия для борьбы против злобного Таноса, который хочет собрать все Камни Бесконечности и обрести полное могущество над пространством и временем.

Сюжет фильма настолько масштабный, что его решили поделить на две части. Продолжение должно выйти в 2019 году. Глава Marvel Studios Кевин Файги в одном из интервью отметил, что дилогия будет иметь несвойственную для супергеройского кино вещь — финал. Поэтому для фанатов киновселенной Marvel фильм обязателен к просмотру.

Режиссёр — Энтони Руссо, Джо Руссо. Страна — США. Премьера — 3 мая 2018.

"Дэдпул-2" (18+)

Те, кто не любит типичных супергероев, в будущем году могут пойти на продолжение "Дэдпула". Антигерой, постоянно высмеивающий всех супергероев, отпускающий шутки ниже пояса и вечно ломающий "четвёртую стену", стал любимцем публики.

Официальное описание сюжета фильма абсурдно и бессмысленно, так что мы не станем его приводить. Исходя из артов и трейлеров с их многочисленным стёбом над всем, можно с уверенностью сказать, что сиквел похождений не то героя, не то злодея выйдет весёлым, драйвовым и смешным.



Режиссёр — Дэвид Литч. Страна — США. Премьера — 31 мая 2018.

"Восемь подруг мисс Оушен" (18+)

При прочтении названия складывается впечатление, будто наши локализаторы в очередной раз решили поиграть на ностальгии зрителей и назвали так совершенно другой фильм. Но затем осознаёшь, что это действительно спин-офф "Одиннадцати друзей Оушена", который вышел 16 лет назад.

На данный момент фильм находится в стадии постпродакшна, и до сих пор нет ни постеров, ни трейлеров — да что там, даже тизеров никаких нет. Из сюжета известно лишь то, что он будет разворачиваться вокруг криминальной аферы.

Звёздный состав очень сильный. В фильме, помимо таких известных актрис и актёров, как Кейт Бланшетт, Сандра Буллок, Мэтт Дэймон и Энн Хэтэуэй, примет участие и британский телеведущий и шоумен Джеймс Корден. В картине также снимется российская теннисистка Мария Шарапова. Вряд ли такая солянка будет участвовать в съёмках плохого кино.

Режиссёр — Гэри Рос. Страна — США. Премьера — 21 июня 2018.

"Хищник" (18+) Наверняка многим детям 90-х запомнилась первая часть "Хищника" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Последующие части серии даже близко не могли приблизиться к дебютной картине по успешности. Режиссёр Шейн Блэк был призван исправить ситуацию с премьерой четвёртой части франшизы. События фильма начинаются на Кубе, где главный герой, американский спецназовец по имени Стив Маккена, должен вместе со своим отрядом ликвидировать наркобарона и освободить заложников. В ходе операции он обнаруживает капсулу с инопланетным гостем. Маккена забирает у него маску и оружие. После заварушки на Кубе, подробности которой мы опустим во избежание спойлеров, главный герой пытается доказать существование агрессивно настроенных Хищников — и, само собой, никто ему не верит. Стоит отметить, что режиссёром Шейн Блэк был выбран неспроста: он сыграл роль в первой части "Чужих" и принимал участие в создании её сценария. Более идеальную кандидатуру для оздоровления серии сложно придумать. Режиссёр — Шейн Блэк. Страна — США. Премьера — 2 августа 2018.

"Empire V" (18+)

Что будет, если талантливый российский режиссёр пригласит талантливого российского рэп-исполнителя на съёмки фильма по книге не менее талантливого российского писателя? Получится "Empire V"!

Фильм берёт за основу сюжет одноимённой книги Виктора Пелевина. В ней молодой человек, работавший грузчиком, при случайных обстоятельствах становится вампиром, обретая "язык" — способность читать мысли другого человека или вампира, выпив его кровь. Кроме завязки и того, что в фильме примет участие рэпер Мирон Фёдоров, известный под псевдонимом Oxxxymiron, толком неизвестно ничего.

Предыдущий фильм Виктора Гинзбурга "Generation П", который также стал экранизацией пелевинского романа, был хорошо встречен критиками, но провалился в сборах, собрав лишь половину суммы от бюджета.

Режиссёр — Виктор Гинзбург. Страна — Россия, Германия, США. Премьера — ноябрь 2018.

"Аквамен" (16+)

Похоже, до боссов DC Comics наконец дошло, что строить фундамент киновселенной нужно не на сборнике нераскрытых супергероев, а всё-таки на их сольниках, по крупицам рассказывая историю каждого из них. Сначала была "Чудо-женщина", а в конце 2018 года должен выйти "Аквамен".

В киноленте рассказывается история сына, рождённого изгнанной королевой Атлантиды. Он умеет дышать под водой и разговаривать с рыбами. Об истинной сущности своей матери парень узнал, только когда та была при смерти. Зрители увидят процесс превращения Аквамена из мальчика в настоящего супергероя.

Многие отмечали харизматичность Джейсона Момоа в "Лиге Справедливости", поэтому за его историей даже при худшем сценарии будет не так скучно следить. В режиссёрском кресле сидит человек, который приложил свою руку к первой "Пиле" и ряду других ужастиков. Очень интересно посмотреть на его видение супергеройского фильма.

Режиссёр — Джеймс Ван. Страна — США, Австралия. Премьера — 20 декабря 2018.