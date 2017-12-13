Много снега: в Калининграде пройдёт фестиваль экстремального кино

В Калининграде 15–17 декабря пройдёт фестиваль экстремального кино. Об этом арт-директор кинотеатра "Заря" Артём Рыжков сообщает на Facebook



В программе будут представлены картины Франции, Норвегии, США, Германии, Канады и Швейцарии. Сам Рыжков отрекомендовал мероприятие как "фестиваль о снеге, обо всём, что скользит по снегу, летает над снегом, зарывается в снег, прыгает на снег, планирует, свистит, и если не надеть очки, то выгорают глаза".



Программа

Пятница, 15 декабря



19:00

Waking Dream ("Сон наяву"), 2017 г., Франция, 28 минут.

Wishes & Reality, 2017 г., Германия, продолжительность — 28 минут.

Guest List, 2017 г., США, продолжительность — 40 минут.

23:50

Dick moves ("Плохое поведение"), 2017 г., Норвегия, 20 минут.

Storm Troopers ("Штурмовики"), 2017г., Франция, 30 минут.

Habit, 2017 г., США, продолжительность — 55 минут.

Суббота, 16 декабря



21:00

Numinous, 2017 г., Канада, продолжительность — 45 минут.

In gora ("В гору"), 2017 г., Франция, 45 минут.



Воскресенье, 17 декабря



21:00

This is Home, 2017 г., Швейцария, продолжительность — 50 минут.

Turbo Dojo, 2017 г., Швейцария, продолжительность — 55 минут.



Все сеансы состоятся в кинотеатре "Заря". Сообщается, что фильмы подходят для семейного просмотра.