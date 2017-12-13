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"Нелюбовь", "Форма воды" и "Зови меня своим именем": какие фильмы номинируются на "Золотой глобус-2018"

Автор: Антон Хоменко
11:26
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Голливудская Ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на "Золотой глобус". Вручение второй по престижности награды в мире кино (после "Оскара") состоится 7 января. Возможно, в этом году приз получит российский фильм.
 

Кто из наших номинирован?

Если говорить о номинации "Лучшая картина на иностранном языке", то в постсоветской истории "Золотой глобус" из наших режиссёров получал только Андрей Звягинцев. Да ещё и номинировался чаще других. Сначала безуспешно — с "Возвращением", а потом успешно — с "Левиафаном". Правда, Американская киноакадемия позже ни тот, ни другой фильм не отметила, если не считать номинации "Левиафану".
 
Новый фильм Звягинцева "Нелюбовь" весной этого года уже получил признание критиков и приз жюри Каннского фестиваля. Позже оскаровский комитет России выдвинул картину на "Оскар-2018". Но там номинации пока не объявили. Далеко не факт, что киноакадемики включат "Нелюбовь" в шорт-лист. Номинация на "Золотой глобус" тут вообще ничего не значит.
 
И "Золотой глобус", и "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" вручают с 1966 года. То есть пятьдесят два раза. За это время только 19 раз лауреат "Золотого глобуса" получал "Оскар" (вероятность, согласно действующей статистике, 36,5%). И за это же время лауреат "Золотого глобуса" вообще не номинировался на "Оскар" 20 раз. Максимум четыре раза подряд фильм, получивший "Золотой глобус", получал "Оскар". Это было с 2011 по 2014 год.
 
В российском прокате "Нелюбовь" можно было увидеть летом этого года. Фильм рассказывает о семейной паре, которая стремится к разводу и в череде неприятных событий совершенно забывает про своего сына.
 

Кто соперники Звягинцева?

"Сначала они убили моего отца" Анджелины Джоли (о геноциде в Камбодже);
 
"Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио (чилийская драма о трансгендере, получившая на кинофестивале в Берлине приз за лучший сценарий);
 
"Из ниоткуда" Фатиха Акина (об оставшейся без семьи девушке, которую сыграла Дайана Крюгер и получила за это "Серебряную ветвь" в Каннах);
 
"Квадрат" Рубена Эстлунда, получивший "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах.
 
В этой компании "Нелюбовь" выглядит более чем достойно.
 

Кто фавориты в главных номинациях?

В отличие от "Оскара", "Золотой глобус" имеет отдельные номинации для серьёзного кино (драма) и развлекательного (комедия или мюзикл). В этом году всё сложнее, чем в прошлом. И гораздо интереснее. Если год назад оба фаворита попали в разные номинации ("Ла-Ла Ленд" стал лучшей комедией или мюзиклом, а "Лунный свет" — лучшим фильмом или драмой), то на этот раз оба лучших, по признанию критиков и непосредственных игроков кинорынка, фильма претендуют на "Золотой глобус" в главной номинации. Речь идёт о "Форме воды" Гильермо дель Торо и "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино.
 
Дель Торо в этом году победил на Венецианском фестивале, Гуаданьино в последнее время не побеждал, но в Венеции его тоже очень любят. В разное время он там получил пару второстепенных премий за "Протагонистов" и "Большой всплеск". В любом случае победит только один из них. А может быть, и кто-то другой. Например, "Дюнкерк" Кристофера Нолана или "Секретное досье" Стивена Спилберга.
 
И это делает ещё интереснее борьбу за звание лучшей комедии или мюзикла. Это уже другая номинация. На бумаге фаворитом выглядит "Величайший шоумен" дебютанта не только большого, но и кино вообще Майкла Грэйси. Совершенно непонятно, как в эту номинацию попала "Ледяная стерва" с Марго Робби в главной роли. Это байопик про американскую фигуристку Тоню Хардинг, которая заказала своему бывшему мужу свою главную соперницу на Олимпиаде в Лиллехаммере Нэнси Кэрриган. Правда, там речь шла не об убийстве, а всего лишь о сломанной ноге. Мюзиклом это можно назвать с большой натяжкой, но это точно не комедия.
 
Никто не сможет предсказать лучшего актёра в драматическом фильме. Компания в этой номинации собралась более чем приличная: Дэниэл Дэй-Льюис, Гари Олдман, Том Хэнкс, Дензел Вашингтон и Тимоти Шаламе. У трёх из них в сумме семь "Оскаров", ещё у одного — номинация, у пятого — пока ничего.
 
За лучшую женскую роль в драме борьба развернётся, скорее всего, между Фрэнсис Макдорманд и Мэрил Стрип (она номинирована на "Золотой глобус" в двадцать восьмой раз — это рекорд). Возможно, конкуренцию сможет составить Мишель Уильямс. Фаворитки "Золотого глобуса" за роль в комедии или мюзикле — Эмма Стоун (она победила в этой номинации в прошлом году, а потом ещё "Оскар" взяла), Джуди Денч, Хелен Миррен и Сирша Ронан. Марго Робби в этой компании выглядит явным аутсайдером.
 
Ну и как вишенка на торте — номинация на звание лучшего режиссёра. Трижды номинант "Оскара" Кристофер Нолан, лауреат "Оскара" (правда, за короткометражку) Мартин Макдона, четырежды лауреат "Оскара" Стивен Спилберг, обладатель венецианского "Золотого льва" Гильерме дель Торо и теперь уже четырёхкратный номинант "Золотого глобуса" за режиссуру Ридли Скотт. Рано или поздно ему должно повезти.
 

Какие сериалы номинированы?

В отличие от "Оскара", "Золотой глобус" вручается не только кинематографистам, но и создателям ТВ-шоу. В этот раз в номинации "Лучший драматический сериал" борьба развернётся между "Игрой престолов", "Очень странными делами" и "Короной". Они явные фавориты, но не стоит сбрасывать со счетов "Рассказ служанки".
 
На этот раз почти в каждой номинации присутствует высокая конкуренция. В каждой из них два-три явных претендента на победу, а в некоторых вообще сложно выделить фаворитов. В прошлом году более или менее всех победителей можно было предсказать заранее.
 

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