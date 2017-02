"One more song!": в Калининграде выступило швейцарское авангардное трио Schnellertollermeier

Швейцарская авант-группа со сложным и непроизносимым с первого раза названием Schnellertollermeier выступила в Калининграде. Наш город стал заключительной точкой четвёртого российского тура команды. Концерт прошёл в музыкальном баре DREADNOUGHT в четверг, 23 февраля.

Есть в японской кухне такое блюдо – сукияки. Его главной особенностью является то, что оно употребляется непосредственно в процессе варки, поэтому его ингридиенты можно есть в любой последовательности и в любом количестве. Такое гастрономическое сравнение как нельзя кстати подходит для описания особенностей творчества Schnellertollermeier. Стоит начать с самого названия, которое образовано в результате сочетания фамилий участников группы – бас-гитариста Энди Шнельмана, гитариста Мануэля Троллера и ударника Дэвида Майера.

В своей музыке швейцарцы также не придерживаются единого рецепта приготовления композиций. Слушая их, невозможно понять, что именно они играют и какого жанра придерживаются. В одной и той же композиции можно услышать как мелодичные классические ноты, так и джаз, блюз, и даже грязные рваные риффы гранжа. Услышав их впервые, можно подумать, что на сцене царит хаос из различных звуков. Но это только первое впечатление. После нескольких секунд становится понятно, что этот музыкальный хаос швейцарцы очень умело обуздали и выстроили его в вполне логичные композиции, в которых есть зачин, завязка, кульминация и развязка.

На сцену Schnellertollermeier вышли в полном молчании, сразу начав с самого главного – музыки. При этом они не говорили названия своих композиций, а между завершением очередной мелодии и началом новой практически не было пауз. Складывалось впечатление, что швейцарцы отыграли один, но очень длинный номер, каждая партия которой была уникальной и практически не повторялась. Они прерывались лишь ненадолго, чтобы представиться публике и поздравить мужскую половину слушателей с 23 февраля.

Отыграв последнюю композицию своего выступления, трио хотело уже попрощаться с калининградцами, но из зала стало доноситься: "One more song! One more song, guys!". В итоге музыканты отыграли на бис не одну, а сразу несколько мелодий. После концерта их ещё долго не отпускала калиниградская публика. Швейцарцев просили сфотографироваться на память и подписать CD. Как рассказали сами музыканты корреспонденту Клопс.Ru, многие калининградцы действительно хорошо говорят на английском, а тем, чьи знания не столько хороши, преодолеть языковой барьер помогали жесты. Музыканты пообещали снова выступить в городе, правда, пока не смогли назвать примерной даты.