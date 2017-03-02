КВН, "Почва" и велопробег: как развлечься в Калининграде 3–5 марта

Клопс.Ru выбрал четыре самых интересных мероприятия, которые пройдут в городе в грядущий уик-энд.

1. Что: гала-концерт фестиваля КВН (12+)

Когда: суббота, 4 марта в 18:00

Где: "Янтарь-холл", Светлогорск

Почему стоит пойти: на сцену выйдут больше двух десятков команд из Гвардейска, Гусева, Полесска, Черняховска, Славска, а также представляющие вузы Калининградской области (РАНГиХС, КПИ ФСБ РФ, БФУ им. И. Канта и другие). Кроме того, в игре примет участие команда из Таллина.

Кому будет интересно: поклонникам весёлых и находчивых.

2. Что: "Почва" (16+)

Когда: суббота, 4 марта, 20:00

Где: Закхаймские ворота

Почему стоит пойти: музыкальный проект "Почва" возобновляется в Калининграде. На этот раз на сцене HIRISE, Muzikalist и Mealloffon. Гостей ждёт эксклюзивный лайф от местных групп.

Кому будет интересно: тем, кто хочет нарядиться и потанцевать.

3. Что: выставка "Стальная орхидея" (6+)

Когда: с пятницы, 3 марта

Где: Историко-художественный музей

Почему стоит пойти: экспозиция приурочена к столетию Октябрьской революции и посвящена образу женщины в плакате 20-х годов.

Кому будет интересно: художникам, дизайнерам, любителям истории.

4. Что: велопробег "Встреча весны у моря" (0+)

Когда: суббота, 4 марта, 8:00

Почему стоит пойти: велопробег состоится по маршруту Калининград — Люблино — Черепаново — Логвино — Ольховое — Водное — Грачёвка — Светлогорск — Пионерский — Куликово — Рощино — Мельниково — Моршанское — Орловка — Калининград. Скорость — не более 20 км/ч.

Кому будет интересно: фанатам здорового образа жизни.