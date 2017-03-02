КВН, "Почва" и велопробег: как развлечься в Калининграде 3–5 марта

Клопс.Ru выбрал четыре самых интересных мероприятия, которые пройдут в городе в грядущий уик-энд.
1. Что: гала-концерт фестиваля КВН (12+)
Когда: суббота, 4 марта в 18:00
Где: "Янтарь-холл", Светлогорск
Почему стоит пойти: на сцену выйдут больше двух десятков команд из Гвардейска, Гусева, Полесска, Черняховска, Славска, а также представляющие вузы Калининградской области (РАНГиХС, КПИ ФСБ РФ, БФУ им. И. Канта и другие). Кроме того, в игре примет участие команда из Таллина.
Кому будет интересно: поклонникам весёлых и находчивых.
2. Что: "Почва" (16+)
Когда: суббота, 4 марта, 20:00
Где: Закхаймские ворота
Почему стоит пойти: музыкальный проект "Почва" возобновляется в Калининграде. На этот раз на сцене HIRISE, Muzikalist и Mealloffon. Гостей ждёт эксклюзивный лайф от местных групп.
Кому будет интересно: тем, кто хочет нарядиться и потанцевать.
3. Что: выставка "Стальная орхидея" (6+)
Когда: с пятницы, 3 марта
Где: Историко-художественный музей
Почему стоит пойти: экспозиция приурочена к столетию Октябрьской революции и посвящена образу женщины в плакате 20-х годов.
Кому будет интересно: художникам, дизайнерам, любителям истории.
4. Что: велопробег "Встреча весны у моря" (0+)
Когда: суббота, 4 марта, 8:00
Почему стоит пойти: велопробег состоится по маршруту Калининград — Люблино — Черепаново — Логвино — Ольховое — Водное — Грачёвка — Светлогорск — Пионерский — Куликово — Рощино — Мельниково — Моршанское — Орловка — Калининград. Скорость — не более 20 км/ч.
Кому будет интересно: фанатам здорового образа жизни.
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