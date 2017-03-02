Афиша
Афиша
02 марта 2017 г. 17:15
78 838 пользователей
за 24 часа на сайте
58.72 +0.42
Курс ММВБ на 02 марта 2017, 17:00
61.71 +0.26
Курс ММВБ на 02 марта 2017, 17:00
14.35 -0.03
Курс ЦБ на 03 марта 2017
Афиша klops Новости Обзоры

КВН, "Почва" и велопробег: как развлечься в Калининграде 3–5 марта

16:53
  196 0
  • Дмитрий Соколов. Стоп-кадр видеозаписи выступления команды на фестивале "КиВиН-2017"
Дмитрий Соколов. Стоп-кадр видеозаписи выступления команды на фестивале "КиВиН-2017"
Клопс.Ru выбрал четыре самых интересных мероприятия, которые пройдут в городе в грядущий уик-энд.
 

1. Что: гала-концерт фестиваля КВН (12+)

Когда: суббота, 4 марта в 18:00
Где: "Янтарь-холл", Светлогорск
Почему стоит пойти: на сцену выйдут больше двух десятков команд из Гвардейска, Гусева, Полесска, Черняховска, Славска, а также представляющие вузы Калининградской области (РАНГиХС, КПИ ФСБ РФ, БФУ им. И. Канта и другие). Кроме того, в игре примет участие команда из Таллина.
Кому будет интересно: поклонникам весёлых и находчивых.
 

2. Что: "Почва" (16+)

Когда: суббота, 4 марта, 20:00
Где: Закхаймские ворота
Почему стоит пойти: музыкальный проект "Почва" возобновляется в Калининграде. На этот раз на сцене HIRISE, Muzikalist и Mealloffon. Гостей ждёт эксклюзивный лайф от местных групп.
Кому будет интересно: тем, кто хочет нарядиться и потанцевать.
 

3. Что: выставка "Стальная орхидея" (6+)

Когда: с пятницы, 3 марта
Где: Историко-художественный музей
Почему стоит пойти: экспозиция приурочена к столетию Октябрьской революции и посвящена образу женщины в плакате 20-х годов.
Кому будет интересно: художникам, дизайнерам, любителям истории.
 

4. Что: велопробег "Встреча весны у моря" (0+)

Когда: суббота, 4 марта, 8:00
Почему стоит пойти: велопробег состоится по маршруту Калининград — Люблино — Черепаново — Логвино — Ольховое — Водное — Грачёвка — Светлогорск — Пионерский — Куликово — Рощино — Мельниково — Моршанское — Орловка — Калининград. Скорость — не более 20 км/ч.
Кому будет интересно: фанатам здорового образа жизни.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

"Россияне честно выражают эмоции": интервью со швейцарской авант-группой Schnellertollermeier
28 февраля 201716:35
  443 0 Калининград
"Россияне честно выражают эмоции": интервью со швейцарской авант-группой Schnellertollermeier
Изменить что-то глобально может только атомная бомба
Фото горячей новости
14:52
  1078 0 Калининград
В "Янтарь-холле" пройдёт гала-концерт фестиваля КВН "Светлогорск-2017"
Фото горячей новости
28 февраля 201713:03
  1128 0
В калининградском кинотеатре отменили показ фильма о Немцове "Слишком свободный человек"
Фото горячей новости
22 февраля 201715:32
  3479 2 Калининград
Блинные выходные: где отметить Масленицу в Калининграде
Фото горячей новости
22 февраля 201712:53
  6111 0

Лента новостей

Картинка
КВН, "Почва" и велопробег: как развлечься в Калининграде 3–5 марта
16:53
  196 0
Картинка
Калининградцы рассказали о питомцах, которые разделяют с ними рабочие будни (фото)
01 марта 201717:40
  1277 1
Картинка
Два взгляда на "Слишком свободного человека": репортаж Клопс.Ru с калининградской премьеры фильма о Немцове
01 марта 201715:37
  1453 0 Калининград
Картинка
В Калининграде открывается голосование за самую симпатичную болельщицу в конкурсе "Мисс ‟Балтика”"
01 марта 201714:50
  1582 1 Калининград
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo