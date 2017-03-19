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"Серёга, давай о любви!": В Калининграде выступили легенды русского рока "Чиж & Co"

Автор: Ирина Аксёнова
15:00
  171 0  
  • Участники группы "Чиж & Co"
Участники группы "Чиж & Co"
Фото Владимира Аксёнова
Легендарная рок-группа "Чиж & Co" выступила в Калининграде. Музыканты исполнили новые песни, а также старые хиты, которые публика знала наизусть настолько хорошо, что бессменный лидер Сергей "Чиж" Чиграков мог бы и не петь вовсе – за него бы это запросто сделали калининградские поклонники. Концерт состоялся в клубе "Ялта" в субботу, 18 марта.
 
"Старички вышли", – выкрикнул кто-то из толпы, когда на сцене появились участники легендарной группы "Чиж & Co". С этим было трудно поспорить – сам автор статьи воочию видел "чижей" лет десять назад, когда они выступали в одном из городов Западной Сибири. Действительно, время никого не щадит – вот и у самого Чигракова и у других музыкантов стало больше седых волос на голове и морщин на лице. Но стоило им только начать играть, как стало понятно, что время отразилось на них только внешне. Энергетика их песен и музыки осталась прежней, а может, стала даже лучше. С каждой новой композицией музыканты словно молодели на сцене. Они исполнили практически все свои бессмертные хиты. Спели о фантоме, который теряет высоту, о каморке, что за актовым залом, о любовных похождениях "руссо матросо". Услышали калининградцы и "Урал байкер блюз", и "Вот пуля просвистела – в грудь попала мне".
 
"Серёга!", – снова выкрикнули из толпы.
"Ау?", – ответил Чиграков.
"Серёга, давай о любви!", – продолжали из зала.
 
Вообще практически всё, что просили зрители, "чижи" сыграли, разве что, кроме "На поле танки грохотали". Зато долгожданную "О любви" Сергей Чиграков исполнил в унисон с калининградской публикой. Впрочем, практически каждая песня "Чиж & Co" сопровождалась хором зрительного зала. После очередной композиции "чижи" уже попрощались с публикой и поспешили за кулисы. В ответ на это зрители стали просить музыкантов вернуться на сцену. "Ещё, ещё!", – скандировали зрители. В итоге "чижи" исполнили на бис ещё несколько своих песен.
 
Напомним, что за несколько дней до концерта в Калининграде Сергей Чиграков дал Клопс.Ru интервью. В беседе с корреспондентом он рассказал, узнают ли его в родном городе, стоит ли заниматься музыкой и почему за последние 17 лет коллектив не записал ни одного нового альбома.
 

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