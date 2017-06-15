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"Тачки" и рыцари Тевтонского ордена: как развлечься в Калининградской области 16-18 июня

21:43
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Кадр фильма "Весь этот мир"
Лето полностью вступило в свои права — правда, по-калининградски, поэтому жары в ближайшее время не ожидается. Однако на море съездить можно. Предпочтёте вы остаться в городе или покинуть его на выходные — Клопс.Ru подготовил для вас обзор развлечений на грядущий уик-энд.
 

Для любителей посидеть и посмотреть

 
На этой неделе на большом экране стартует трогательная драма "Весь этот мир" (12+) по роману Николы Юн о девочке-подростке, которой из-за болезни нельзя покидать дом, и влюблённого в неё парня. В четверг выходит ещё один похожий фильм — "Орбита 9" (16+): на этот раз героиня думает, что летит на огромном космическом корабле, однако и этот обман, и её полная изоляция от других людей — только часть эксперимента.
 
Если же кто расположен посмеяться — может отправиться на комедию "Очень плохие девчонки" (18+). Сюжет дурацкий, о внезапно умершем на девичнике стриптизёре; однако посмотрите на состав: Скарлетт Йоханссон, Зои Кравиц, Кейт Маккиннон, Деми Мур и Джиллиан Белл.
 
В пятницу, 16 июня, В Музее Мирового океана пройдёт концерт симфонического оркестра (6+). В театре эстрады "Янтарь-Холл" в это время на сцену выйдут комики Comedy Club (18+): Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис и Андрей Скороход. В субботу, 17 июня, "Третий этаж" покажет спектакль "Козетта" (12+) по произведению Виктора Гюго.
 

Для поклонников активного отдыха

 
В пятницу на сцену Kaliningrad City Jazz Club выйдет Каринэ Габриян, которая исполнит вживую хиты Beyonce, Pharrell Williams, Nirvana, Pussycat Dolls (18+). В клубе Nisha за вертушку встанет московский диджей Giorgio Talardava (18+), а в Platinum — Dj Andrey Exx (Москва) (18+).
 
В субботу в "Янтарь-Холле" состоится трибьют культовой группы Pink Floyd (12+), в программе — световое шоу.
 

Для тех, кто предпочитает опен-эйр

 
В пятницу в 18:00 у маяка в Рыбной деревне соберутся экскурсанты, которые отправятся на познавательную прогулку, посвящённую Кнайпхофу (6+), а в субботу в 11:00 состоится экскурсия по Балтрайону (сбор у моста на Киевской).
 
Замок Бранденбург в субботу в 18:00 приглашает гостей на историческую постановку (6+) о порабощении пруссов рыцарями Тевтонского ордена с участием как пеших, так и конных артистов. В программе — экскурсия по замку, сражения, языческие обряды, стрельба из лука, сувенирные лавки.
 

Для детей

 
Театр кукол в субботу приглашает малышей на постановку "Винни-Пух" (0+) по сказке Бориса Заходера. В воскресение там пройдёт показ спектакля "Мойдодыр" (0+).
 
Если же ребёнок предпочитает кино, можно отправиться с ним на "Тачки" (6+) о приключениях милых машинок и о том, как стать настоящим чемпионом.
 

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