Акробатика и дизайн одежды: в Пионерском желающих приглашают на фестиваль молодёжного творчества

В субботу, 1 июля, в Пионерском состоится первый открытый фестиваль современного молодёжного творчества "Прорыв в будущее". Об этом сообщается на странице мероприятия "ВКонтакте".

Организаторы фестиваля приглашают молодёжные творческие коллективы принять участие. На празднике будут представлены четыре направления: хореография (хип-хоп, krump, контемп, джаз, модерн, брейк-данс и другие), вокал (джаз, поп, рок, битбокс), акробатика (акробатический рок-н-ролл, эквилибр) и дизайн современной молодёжной одежды.