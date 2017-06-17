Акробатика и дизайн одежды: в Пионерском желающих приглашают на фестиваль молодёжного творчества
Фото: группа фестиваля "ВКонтакте"
В субботу, 1 июля, в Пионерском состоится первый открытый фестиваль современного молодёжного творчества "Прорыв в будущее". Об этом сообщается
на странице мероприятия "ВКонтакте".
Организаторы фестиваля приглашают молодёжные творческие коллективы принять участие. На празднике будут представлены четыре направления: хореография (хип-хоп, krump, контемп, джаз, модерн, брейк-данс и другие), вокал (джаз, поп, рок, битбокс), акробатика (акробатический рок-н-ролл, эквилибр) и дизайн современной молодёжной одежды.
Заявки принимаются до 27 июня. С правилами участия можно ознакомиться в группе мероприятия "ВКонтакте"
. Возрастные ограничения – 15-30 лет. Фестиваль проводится при поддержке администрации Пионерского городского округа.
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