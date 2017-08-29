"Игра престолов": чем удивил и разочаровал седьмой сезон

Очень много текста, спойлеров и предположений о том, чем создатели сериала собираются удивить нас через год.

Что мы увидели в седьмом сезоне?

Новый сезон "Игры престолов" многие считают скучным. Отчасти это так. Во-первых, почти никто из ключевых героев не погиб. Джейме Ланнистер отравил леди Оленну Тиррел. Правда, её смерть так и не показали. Выпив яд, она призналась, что была "заказчиком" убийства Джоффри в четвёртом сезоне. Но это и так было понятно. Серсея не без помощи Эурона Грейджоя наказала Эларию Сэнд за смерть своей дочери Мирцеллы, отравив ядом "Долгое прощание" её дочь Тиену. Обе остались в заточении в подвале Красного замка, обреченные на смерть (Элария на долгую, Тиена на относительно быструю). Но наказание для Эларии было вовсе не смерть, а в первую очередь, как сказала Серсея, "я хочу, чтобы ты смотрела, как гниёт твоя дочь". Как они умерли, нам тоже не показали. Зато показали, как умер Мизинец. Это было очень эффектно. Хотя, вера в его гибель с каждой серией становилась всё слабее.

Дракон Визерис, обращённый Королем Ночи в вихта

Во-вторых, в "Игре престолов" почти не осталось сексуальных сцен, которыми были насыщены первые сезоны сериала. В этот раз создателям эпопеи удалось удивить зрителей. Многие предполагали, но никто не ожидал, что у Миссандеи с острова Наат и её возлюбленного Серого Червя будет секс. Серый Червь — безупречный, а у безупречных, как известно, кое-чего не хватает для того, чтобы в полной мере ублажить женщину. Пожалуй, это первый в истории кино герой без члена, который вызывает симпатию. Ну, а любовная сцена с участием Джона Сноу и Дейенерис Таргариен получилась какой-то миссионерской. И тема кое-чего в ней вообще не раскрыта.

Санса Старк и Джон Сноу

По идее, этот сезон должен был стать своеобразной подводкой к следующему — заключительному. Поэтому ничего эпичного произойти не должно было. За исключением некоторых эпизодов, вроде битвы на озере за Стеной в предпоследней серии, убийства Мизинца, долгожданного инцеста Джона и Дейенерис и их встречи с Серсеей в Драконьем Логове.

Главные разочарования

Предполагалось, что ключевым героем седьмого сезона станет Бран Старк. Он единственный из героев знает, что Джон Сноу вовсе никакой не бастард Неда Старка, а вполне законный сын Рейгара Таргариена и Лианны Старк. Упоминание об этом в архивах Цитадели находит весьма вовремя научившаяся читать Лилли. Она узнает, что Рейгар Таргариен успел развестись с Элией Мартелл и жениться на Лианне Старк. Так что Джон Сноу — не бастард, а законный наследник. Лилли от этого ни горячо, ни холодно, а её друг Сэм Тарли, увлеченный чтением других документов, судя по всему, пропустил эту важную информацию мимо ушей.

Серсея Ланнистер

Бран вернулся в Винтерфелл, но ничего важного там не сделал. Кроме того, что разоблачил Мизинца и решил рассказать Джону Сноу правду о его происхождении. А так во время нечастых появлений по ходу сезона он только и занимался тем, что изображал на лице вселенскую грусть и рефлексию. Правда, он сообщил своей старшей сестре Сансе, что является Трехглазым Вороном и не хочет быть лордом чего бы то ни было, в том числе Винтерфелла. Холодно прощается Мирой Рид, которая спасала его на протяжении нескольких сезонов, а доставив в родовой замок просто ушла. Говорят, Мира появится в следующем сезоне. И именно она поможет Брану стать одним из ключевых героев финала сериала.

Эурон Грейджой должен был стать главным злодеем сезона. Но он стал, скорее, дерзким самоуверенным подонком, вожделеющим Серсею и готовым ради ночи с ней предать и убить кого угодно. В том числе своих племянников Теона и Яру, чьи сюжетные линии тоже растворились, уступив место пока более важным вещам.

Эурон Грейджой и Джейме Ланнистер

"Игра престолов" превратилась в детектив. Создатели шоу сосредоточились на том, чтобы подготовить зрителя к ответам на закономерно назревшие вопросы, которые мы увидим в заключительном сезоне. Кто займёт Железный трон? Кто обещанный принц? Кто не доживёт до финала? Как погибнет Король Ночи?

Эмоциям героев не осталось места (а если быть точнее, то хронометража). От этого некоторым из них местами хочется сказать "не верю", но в то же время нет повода не доверять. В седьмом сезоне, на первый взгляд, осталось много пробелов. Все они будут заполнены через год, когда выйдет восьмой.

Главные события сезона

Лорды Севера признают Джона Сноу своим королем. Причём единогласно. Арья Старк, узнав от своего старого друга Пирожка, что Винтерфелл больше не принадлежит Болтонам, отправляется домой. Там у нее происходят разногласия с Сансой. Она обвиняет старшую сестру в том, что та не защищает политику Джона (короля Севера как бы между прочим). На разногласии сестёр умело играет Мизинец. Он делает вид, что плетет интриги в поддержку Сансы. Арья следит за ним и находит письмо Сансы Роббу Старку, отправленное ещё в первом сезоне. Отправлено оно было по совету Мизинца. В нём Санса просит Робба подчиниться Ланнистерам. Теперь Арья винит сестру в смерти всей семьи.

Джорах Мормонт

Особенность восприятия "Игры престолов" в том, что герои не владеют всей информацией, которая есть у зрителя. Мы знаем Сансу и Арью очень давно, но сестры мало что слышали друг о друге с самой разлуки в первом сезоне. Санса говорила Ланнистерам, что у "Арьи кровь предателей". А Арья запомнила сестру глупой и жестокой принцессой, виновной в гибели её друга. Теперь их умело ссорит Мизинец. Но лишь до определённого момента. Бран, которому было нетрудно вывести того на чистую воду, всё-таки сделал это, потрепав нервы зрителям до конца сезона. Санса оказалась глуха к очередным просьбам Мизинца, а Арья с удовольствием перерезала ему горло.

Джейме Ланнистер

Сэм Тарли узнает, что на Драконьем Камне есть огромные залежи драконьего стекла, с помощью которого можно победить белых ходоков. Он отправляет письмо Джону Сноу, который незамедлительно едет к Дейенерис Таргариен. Во время первой встречи он просит ее о помощи в борьбе с армией Ночи, но Дейенерис сосредоточена только на желании занять Железный трон и слышать ничего не хочет ни о белых ходоках, ни о Короле Ночи, ни о том, что winter is here. Джону не удается убедить Матерь Драконов в том, что все это реально существует и в том, что если не победить белых ходоков, то "нет никакой разницы, чей скелет сядет на Железный трон". Он отказывается преклонить колено, но, не смотря на это, Дейенерис соглашается помочь ему добыть драконье стекло.

Серсея Ланнистер снова беременна. И снова от своего брата Джейме. На этот раз она не собирается этого скрывать. Мэгги Лягушка в своем пророчестве явно дала понять, что у Серсеи будет лишь три ребенка. Все они уже умерли в предыдущих сезонах. Значит, либо беременности нет, либо она плохо закончится. Фанаты выстроили с десяток теорий на этот счет. Непонятно, что за зелье предлагает ей мейстер Квиборн? Может ли быть отцом ребёнка Эурон Грейджой — ведь в сцене признания Серсея одета в платье цветов Грейджоев?

Арья Старк

Дроган признал Джона Сноу. Это случилось после того, как Дейенерис разбила войско Ланнистеров всего с помощью одного дракона и отряда дотракийцев. Бронн Черноводный тогда ранил его, но серьезных повреждений не нанес. Когда Дейенерис на Дрогане возвращается на Драконий Камень, Дроган позволяет Джону погладить себя, почувствовав, что в нем (как и во всех Таргариенах) есть драконья кровь. Дейенерис видит это и, мягко говоря, очень удивляется.

У армии Ночи появляется дракон. Во время битвы с мертвыми за Стеной на помощь Джону Сноу, Тормунду, Джораху, Псу и Берику Дондарриону, которые терпят сокрушительное поражение в далеко неравной борьбе, прилетают Дейенерис и её три дракона. Они уничтожают большую часть армии мертвых, но Король Ночи убивает Визериона, которого в последствие сделает вихтом. Чтобы спасти оставшихся двух драконов, Дейенерис вынуждена улететь, забрав с собой всех, кроме Джона. Он слишком увлекся битвой и не успел забраться на Дрогана, в которого уже целился Король Ночи. Его спас неожиданно появившийся дядя Бенджен Старк ценой собственной жизни. Джон добрался до Восточного дозора, где назвал Дейенерис своей королевой и, таким образом, фигурально преклонил перед ней колено, убедившись, что она поверила в существование армии Ночи и теперь точно поддержит его в борьбе с белыми ходоками.

Тормунд

Стена разрушена. Король Ночи довольно быстро научился управлять драконом и отправился со своей армией к Стене, которая не устояла под напором ледяного огня. Не вся, конечно, но внушительной дыры, которую в ней проделали, достаточно, чтобы смогла пройти целая армия.

Что будет в следующем сезоне?

В следующем (последнем) сезоне мы, наконец, узнаем, кто такой Азор Ахай или обещанный принц. Возможно, что это Джон Сноу. Но это очень не точно. Согласно пророчеству, герой возродится, чтобы пробудить драконов из камня и заново выковать великий меч — Светозарный. Тот, что поверг тьму много тысяч лет назад. Если сказки правдивы, ужасный меч был закален живой кровью из сердца любящей жены. Великая сила требует великой жертвы. По крайней мере, это Владыка Света сказал ясно.

Берик Дондаррион

Светозарный меч — единственное оружие, которым можно убить Короля Ночи. Азор Ахай предпринял несколько попыток выковать его, но каждая из них была неудачной. Более того, из-за этих неудач он сам чуть не погиб, пытаясь победить зло. В итоге, он поразил этим мечом свою жену, закалив оружие её кровью. Скорее всего, заново ковать этот меч будет ученик кузнеца Тобхо Мотта Джендри (бастард Роберта Баратеона), которого не случайно спустя три сезона вернули в сериал. Джон Сноу и Дейенерис Таргариен (не зная о том, что они и так родственники) в следующем сезоне (может быть) поженятся, и Джон убьет Денни во имя победы добра над злом… Света над тьмой, если быть точнее. Одно из пророчеств сериала гласит, что Матерь Драконов предадут трижды — из-за денег (это уже сделал Джорах Мормонт), из-за крови и из-за любви. Чувства явно могут подвести Тириона Ланнистера, а вот вопрос крови может быть связан с Джоном Сноу.

Есть теория (она вам не очень понравится), что обещанный принц — это Теон Грейджой. Во-первых, он принц Железных островов. Во-вторых, в одной из глав книги "Танец с драконами" есть фраза: "Сколько человек погибли, когда он взял Винтерфелл, сколько в тот день, когда он потерял замок? Сам Теон Грейджой тоже умер тогда, возродившись как Вонючка". То есть, Теон был возрожден среди соли и дыма (соль — его люди в замке, дым — сожжение Винтерфелла). По предсказаниям, "когда звезды прольют кровь, принц родится среди соли и дыма. Он вытащит из костра меч Светозарный, чтобы сражаться с силами тьмы".

Король Ночи

Все претенденты на трон должны объединиться против Короля Ночи. Но Серсея уже намекнула Джейме, что ни с кем объединяться не собирается. И здесь интересно вспомнить одно из видений Брана, в котором над Сансой и Арьей нависают три тени. Одна принадлежит Псу — он стоит за Арьей. Другая — рыцарю в доспехах позади Сансы (это может быть как Джейме, так и покойный Джоффри). Но третья тень — рыцарь-гигант с мертвыми глазами — это Роберт Стронг, бывший Гора. Значит ли это, что Старки останутся один на один с Ланнистерами, пока остальные будут сдерживать армию Ночи?

Кто такой Бран Старк? Возможно, он и есть Брандон Строитель, который возвел 8 тысяч лет назад Стену для защиты людей от белых ходоков. Возможно, он и есть Король Ночи, в которого его (в обличии другого человека) превратила Листочек из детей леса. Возможно, Бран и тот, и другой. Но тогда возникает вопрос — зачем ему строить Стену, чтобы защититься от себя самого?

Еще немного спойлеров

Есть ещё много неподтвержденных спойлеров восьмого сезона. Я их сейчас перечислю, но читать их вовсе не обязательно, если хотите сохранить для себя интригу. Хотя, если вы фанат "Игры престолов", то и так все это уже знаете или догадываетесь.

Король Ночи и один из белых ходоков

1. Король Ночи отправится на драконе в Черный замок и разрушит его. Все обитатели погибнут, включая лорда командующего Скорбного Эда и Берика Дондарриона.

2. Дейенерис, предположительно, беременна. Предположительно, от Джона Сноу.

3. Снова появится Якен Хгар и скажет Арье Старк, что многоликому богу нужна ещё одна жертва, которая есть в её списке. Это Серсея Ланнистер. Арья вынуждена отрезать себе руку, чтобы обратиться в Джейме и поближе подобраться к Серсее. Но у нее ничего не получается, потому что обратиться она может только в убитого ею человека, а убить цареубийцу окажется не так уж просто.

4. Серсея, тем временем, выходит замуж за Эурона Грейджоя, а у Джейме будет секс Бриенной.

5. С помощью вернувшейся в сюжет жрицы Мелисандры и Брана Дейенерис пожертвует собой и ребёнком, которого она носит, чтобы уничтожить Короля Ночи. По ещё одной версии ребёнок, возможно, и есть тот самый принц, который обещан.

6. Тирион взрывает Королевскую гавань и уничтожает культовый Железный трон. Серсея погибает при взрыве. Тем самым подтверждается пророчество о её смерти от руки младшего брата.