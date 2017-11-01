"Тор: Рагнарёк", Ёлка и фиксики: как развлечься в Калининграде 3–6 ноября

Первые выходные ноября — и сразу такие долгие. Эти три дня принесут калининградцам несколько кинопремьер, концерт знаменитой певицы и познавательные экскурсии. Клопс.Ru составил обзор самых интересных мероприятий на грядущий уикенд.

Для любителей посидеть и посмотреть

На этой неделе нельзя пропустить новый фильм с легендарным Гарри Поттером — Дэниелом Рэдклиффом во вдохновляющих боливийских горных пейзажах. История о выживании в джунглях основана на реальных событиях, а сам триллер так и называется — "Джунгли" (18+).

Фанаты Marvel непременно отправятся на боевик "Тор: Рагнарёк" (16+), тем более что в ленте снялись Бенедикт Камбербэтч и Энтони Хопкинс. Если хочется чего-то пострашнее, есть хоррор "Убить за лайк" (18+) про двух старшеклассниц, которые комментируют разные трагедии в своём блоге и которым в какой-то момент начинает не хватать кровавых инфоповодов. Кстати, это ещё и смешно.

В пятницу, 3 ноября, в Кафедральном соборе в 20:00 начнётся лазерное шоу Classical crossover (6+), будут исполнены хиты классики в современной обработке. В музее-квартире Altes Haus-Hufen на ул. Красной в это время состоится лекция "Её Величество Кукла, Его Величество Фарфор" (6+) с показом коллекции художницы Оксаны Сахаровой.

В субботу в 15:30 Кафедральный собор приглашает на программу "Поклонение Чайковскому" (6+), начало в 18:00.

Для поклонников ночной жизни

В субботу на сцену Kaliningrad City Jazz Club выйдет нью-йоркский коллектив Mad Meg (18+).

Воскресенье, 5 ноября — день, в который можно веселиться хоть до следующего утра, ведь назавтра выходной. Повеселиться можно, например, на концерте Ёлки (6+) в "Янтарь-Холле" — певица исполнит полюбившиеся аудитории хиты. В Yalta в это время на сцену выйдет рэпер ЛСП (16+).



Для сторонников активного образа жизни

Те, кто любит ходить пешком, могут в среду, 1 ноября, не только прогуляться, но и узнать кое-что новое о нашем городе: в 19:00 стартует познавательная фотопрогулка от музея-квартиры Altes Haus-Hufen (6+). Преподаватель БФУ им. Канта Станислав Свиридов проведёт экскурсантов по улицам Портовой, Серпуховской и Полоцкой.

В субботу, 4 ноября, на форту Дёнхофф прямо в семь утра откроется фестиваль рыболовов-любителей (0+).

Для детей

Полнометражка "Фиксики: Большой секрет" (6+) — то, без чего детям не обойтись на этой неделе. Секрет существования маленьких человечков может быть раскрыт, и тайну нужно сохранить во что бы то ни стало.

В 11:00 воскресенья школьники и их родители приглашаются на прогулку с директором зоопарка. Светлана Соколова расскажет как о новостях, так и о традициях калининградского зверинца в рамках экскурсии "Другой зоопарк" (12+). Рекомендуется тепло одеться.

В 12:00 в филармонии прозвучит музыка японских композиторов в сказке "Журавлиные перья" (0+).