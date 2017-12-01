Джеки Чан, Рома Зверь и Щелкунчик: как развлечься в Калининграде 1–3 декабря

Первые зимние выходные порадуют калининградцев чередой кинопремьер, в том числе европейских, несколькими концертами органной музыки, а также увлекательными пешеходными экскурсиями. Клопс.Ru составил обзор развлекательных мероприятий на грядущий уикенд.



Для любителей посидеть и посмотреть

В Калининграде продолжается XIII Фестиваль кино стран Евросоюза , который проходит сразу на трёх площадках. Помимо этого, на большие экраны выходит несколько достойных внимания кинопремьер.



"Дыши ради нас"(16+) — трогательная британская драма о том, как люди остаются друг с другом в горести и в болезни.



Ещё немного накала — в криминальной драме "Страсть и верность" (18+). Бельгия, Франция и Нидерланды сняли фильм о молодом гангстере и гонщице-аристократке, которые могли бы быть счастливы вместе, если бы не криминальное прошлое.



Куда более масштабная история развернётся перед зрителями российской "Легенды о Коловрате" (12+), основанной на исторических событиях — борьбе молодого богатыря против Золотой Орды.



Джеки Чана можно будет увидеть в криминальном триллере "Иностранец" (18+) о ветеране, который весь фильм будет мстить за погибшую в теракте дочь.



Турецко-американский документальный фильм "Город кошек" (6+) расскажет об усатых-полосатых жителях Стамбула и людях, которые о них заботятся.



В пятницу, 1 декабря, перед зрителями Калининградской областной филармонии выступит лауреат международных конкурсов органистка Хироку Иноуэ, которая исполнит произведения Генделя и Слонимского (12+).



В субботу, 2 декабря, в 16:00 там же состоится большой благотворительный концерт в поддержку слепого музыканта Никиты Плетнёва (6+). На вырученные от продажи билетов средства приобретут дисплей Брайля, с помощью которого незрячий юноша сможет пользоваться компьютером. https://klops.ru/news/obschestvo/164641-v-kaliningrade-proydyot-kontsert-v-podderzhku-16-letnego-slepogo-muzykanta А вечером, в 17:00, в светлогорском "Янтарь-Холле" даст акустический концерт группа "Звери" с Ромой Зверем (12+).



В воскресенье Кафедральный собор представит зрителям программу "Орган 4х4" — два органиста исполнят произведения И.С. Баха, К. Сен-Санса, Д. Уильямса, Г. Свиридова и П. Чайковского. В 18:00 там же состоится открытие фестиваля "Декабристские вечера" (12+) — на сцену выйдет прапраправнучка А.С. Пушкина, оперная певица Наталья Павлова.

Для поклонников ночной жизни

Kaliningrad City Jazz Club в пятницу приглашает гостей на джазовую вечеринку Saxophone in Jazz (18+) — на сцену выйдет Matkovsky Band.



В субботу в 20:00 в "Дредноуте" на Генделя, 5, начнётся регги-пати (18+) с DreadArk SoundSystem. А ночь на воскресенье можно провести в клубе Platinum — там выступит в рамках прощального гастрольного тура "Каспийский груз" (18+).



Для сторонников активного отдыха

Погода нынче исключает продолжительный отдых за городом, но для прогулки по Калининграду вполне годится. Особенно если прогулка познавательная. В субботу, 2 декабря, в 12:00 проект "Народный экскурсовод" организует пешую экскурсию по Луизеналлее — теперешней улице Комсомольской (12+). В 13:00 от площади Победы начнётся маршрут "Истории города К" (12+) с художницей и гидом Гретой Димарис. А в воскресенье в 12:00 калининградцы и гости города могут познакомиться с историей улицы Богдана Хмельницкого (12+). На все прогулки стоит заранее записываться по тел. 52-11-61.



Для детей

На этой неделе выходит российский мультфильм "Колобанга. Привет, интернет!" (0+) об оживших смайлах, порабощении Всемирной паутины и настоящей дружбе.



В субботу в 11:00 Музыкальный театр ждёт маленьких зрителей на сказку "Щелкунчик" (0+) о новогодних чудесах. В Театре кукол в 12:00 начнётся постановка "Волшебник Изумрудного города" (0+).



В воскресенье в 11:00 Калининградский зоопарк ждёт посетителей на познавательную прогулку с директором Светланой Соколовой (12+). А в 12:00 в Областной филармонии малышам покажут "Сказку о рыбаке и рыбке" (0+).