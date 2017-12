Шифрин, Демчог и Мила Кунис: как развлечься в Калининграде 8–10 декабря

Зима пока толком не вступила в свои права — ни катанья на горках, ни лепки снеговиков ждать на этих выходных не приходится. Зато можно отправиться в кино, на спектакль, концерт (благо, для них сейчас самый сезон) или потанцевать в клубе. Клопс.Ru подготовил обзор самых интересных развлечений на грядущий уикенд.



Для любителей посидеть и посмотреть

Для киноманов предстоящие выходные выдаются скорее чисто развлекательными. Оно и понятно: настроение у большинства уже довольно праздничное, и мрачной психологической драме зрители предпочтут лёгкое семейное кино. Как, например, норвежская фантастическая сказка "Эспен в королевстве троллей" (6+) — необычайно красивая за счёт роскошных норвежских ландшафтов, в меру забавная и обязательно с хеппи-эндом.



Зрители постарше могут отправиться на американско-британскую комедию "Битва полов" (18+), основанную на реальных событиях — о двух спортсменах, мужчине и женщине, которые вступают в борьбу.



Более лёгкая комедия — "Очень плохие мамочки — 2" (18+) — порадует поклонников Милы Кунис, Сьюзен Сарандон и Кристин Белл: именно этих актрис можно будет увидеть на экране. Кстати, фильм вполне новогодний и поможет создать соответствующее настроение.



Есть на выбор ещё новая французская комедия "Чего хочет Джульетта" (16+) о женщине, которая так несамостоятельна, что не может выбрать между двумя поклонниками.



Если же хочется чего-то более серьёзного, то можно отправиться на сеанс биографической картины "За пропастью во ржи" (16+) об авторе знаменитого романа Джероме Сэлинджере или динамичной тайско-американской драмы "Вижу только тебя" (16+) о женщине, которая обрела потерянное давным-давно зрение, и о том, как поменялись после этого её отношения с мужем.



Наконец, поклонники ужасов отправятся на соответствующего жанра ленту "Счастливого дня смерти" (16+). Режиссёр Кристофер Лэндон снял очередную вариацию "Дня сурка" об имениннице, которая убита в свой день рождения и возвращается в него снова и снова, чтобы вычислить преступника.



Стоит помнить, что в пятницу, 8 декабря, в Калининграде закрывается XIII Фестиваль кино стран Евросоюза. В 22:00 в "Заре" покажут фильм, получивший приз зрительских симпатий.



Ефим Шифрин пятничным вечером выйдет на сцену Дома искусств с юмористическим концертом "Шифринизмы" (12+). В филармонии в это время выйдет на сцену вокалистка Анаит Мкртчян в сопровождении камерного оркестра (12+), а в "Янтарь-Холле" выступит Andru Donalds (Enigma) (6+). В Пионерском калининградский актёр Андрей Ковалёв даст в "Маяке" авторский моноспектакль "Неисправимый" (12+).



В субботу в 18:00 филармония приглашает на программу "Рыцари гитары" (12+) — будут исполнены испанские, латиноамериканские и русские композиции. В Музее изобразительных искусств (бывшая Художественная галерея) на Московском проспекте в это время состоится модный показ российских и калининградских дизайнеров (12+) — начало в 18:00, а в Музее Мирового океана — шоу "Битва стилистов" (12+): это будет настоящий фэшн-спектакль.



В воскресенье в 16:00 в Историко-художественном музее состоится лекция-концерт "Еврейская музыка в Кёнигсберге" (6+). В Доме искусств в этот день на сцену выйдет Вадим Демчог — создатель знаменитого проекта "Френки-шоу" — с авторским моноспектаклем "Закрой глаза и смотри" (16+).



Для поклонников ночной жизни

Пятница откроется для клубных калининградцев выступлением Славы КПСС (Гнойного) (18+) в Yalta. На маленькую уютную сцену Kaliningrad City Jazz Club в 21:00 выйдут другие рэперы — Bad Balance (18+).



В субботу в 18:00 в ДК на Октябрьской (бывший Дом культуры Тарного комбината) соберутся юные поклонники модной местной электронной музыки. Для калининградцев сыграют Евгений Бродский, Евгений Земцов ("Темноямск"), Алексей Яковлев и Сергей Образцов — это всё "Почва" (0+). А в 20:00 на "Вагонке" начнётся концерт ещё одного рэпера — Paraoh (16+). А кафе-клуб Crazy Dad решил утроить трибьют "Сектора газа" (18+) — невероятно популярной в 90-х годах рок-группы. В Yalta же соберутся те, кто хочет проводить легендарных "Кукрыниксов" (18+).



В воскресенье в "Дредноуте" на ул. Генделя выступят The Pulp and Paper Mill vs. Sergey Denisov (гитара, вокал) — концерт в жанре indy (16+).



Для детей

В субботу в 11:00 Музыкальный театр ждёт малышей на постановку "Виват, Мюнхгаузен!" (0+), а в 12:00 в Театре кукол начнётся спектакль "Русалочка" (0+) по сказке Андерсена.



В воскресенье зоопарк приглашает в 11:00 на очередную авторскую экскурсию "Прогулка с директором" (12+). В это же время Музыкальный театр покажет "Снежную королеву", а Театр кукол в 12:00 — "Айболита" (0+).