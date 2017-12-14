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"Звёздные войны" и день рождения "Вагонки": как развлечься в Калининграде 15–17 декабря

16:55
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Новогоднее настроение уже понемногу витает в воздухе. Но пора тематических вечеринок ещё не пришла. Клопс.Ru составил обзор самых интересных развлекательных мероприятий в Калининграде на грядущий уикенд.


Для любителей посидеть и посмотреть

Разумеется, самым значимым кинособытием этой недели являются новые "Звёздные войны" (16+) — восьмой фильм саги, снятый Райаном Джонсоном. Это новая история о противостоянии добра и зла и о том, что случилось после гибели Хана Соло.

В Калининграде сейчас проходит фестиваль актуального научного кино, а в пятницу стартует фестиваль экстремального кино в кинотеатре "Заря". 

В пятницу в 19:00 в "Янтарь-Холле" даст большой сольный концерт Валерий Леонтьев (6+). В Доме актёров театр "Дель" представит поэтический спектакль "Об этом" на стихи Марины Цветаевой и Анны Ахматовой (12+). В библиотеке им. Чехова на Московском проспекте читатели встретятся с московской писательницей Яной Вагнер (6+) — автором нашумевшего постапокалиптического романа "Вонгозеро", переведённого на 11 языков.

В субботу в 15:00 Музыкальный театр покажет оперетту с сюрпризами "Летучая мышь "(12+), а в 19:00 филармония приглашает гостей на премьеру буфф-мистерии "Русская фантазия о немецком мастере" (18+).

В воскресенье драмтеатр ждёт гостей на фантасмагорию "Мастер и Маргарита" (16+), а театр "Третий этаж" — на спектакль о любви "Ромео и Джульетта" (12+).
 

Для поклонников ночной жизни

"Вагонка" в пятницу, 15 декабря, отпразднует свой день рождения выступлением легендарной калининградской группы "ЛондонParis" (18+).

В субботу на "Вагонке" выступит Pompeya (18+), после чего гостей ожидает dj-сет. В "Янтарь-Холле" в это время выйдет на сцену Баста (16+), а в клубе "Бамбук" пройдёт трибьют-шоу группы "Король и шут" (18+). В Kaliningrad City Jazz Club в этот вечер выступит африканский вокалист Gregg Kofi Brown.

 

Для детей

В 12:00 субботы Театр кукол ждёт маленьких зрителей на постановку "Винни-Пух "(0+) по произведению Б. Заходера. В 14:00 в Музее янтаря откроется мастерская новогодней игрушки (0+).

В зоопарке в 11:00 воскресенья начнётся экскурсия "Тропические гиганты" (12+) о жирафах, бегемотах и слонихе Преголе. Сбор — у вольера енотов возле центрального входа. В 12:00 в Театре кукол состоится показ спектакля "Дюймовочка" (0+) по сказке Андерсена.
 
Самые заметные события декабря — на интерактивной карте Клопс.Ru. 

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