В Историко-художественном музее откроется выставка петушиных чучел

В Калининградском историко-художественном музее откроется выставка таксидермической скульптуры "Символ года — петух". Об этом сообщается на сайте учреждения.



Чучела выполнены музейным таксидермистом, биологом по образованию, Николаем Целовальником. В экспозиции будут представлены чучела петухов различных пород — например, редкого голубого кохинхина, цесарки, бойцовых птиц.



Эта коллекция является единственной в регионе.



Открытие состоится 27 декабря, в 16:00.