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В Калининградском музее железнодорожного транспорта появился новый экспонат (фото)

13:36
  810 1
  • Фото пресс-службы музея
Фото пресс-службы музея
Музею железнодорожного транспорта передали новый экспонат — головной вагон дизель-поезда ДР1А. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Поезд этой серии был построен в 1994 году на Рижском вагоностроительном заводе, более двадцати лет курсировал на пригородных неэлектрифицированных маршрутах Калининградской железной дороги. В 2015 году его исключили из инвентарного парка дирекции.

"Такая модель пригородного подвижного состава снята с производства и представляет музейную ценность", — отметили в пресс-службе.

Поезд разместили на открытой площадке музея возле Южного вокзала. Всего в нём насчитывается более пятидесяти экспонатов, в том числе паровоз серии "Л" 1948 года выпуска, пассажирский вагон, построенный в 1889 году на Александровском заводе Санкт-Петербурга,  служебный вагон 1937 года выпуска.

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1 комментарий Правила комментирования

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romeo
eo rom #
13:54
Это из той серии, которые до сих пор по неудобному расписанию до сих пор в Балтийск мотаются с пустыми вагонами?
Кстати, может пора уже ВИП-менеджеров КЖД, которые не могут обеспечить прибыльную деятельность пригородных перевозок, тоже в музей сдавать?
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