В Калининградском музее железнодорожного транспорта появился новый экспонат (фото)
Музею железнодорожного транспорта передали новый экспонат — головной вагон дизель-поезда ДР1А. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Поезд этой серии был построен в 1994 году на Рижском вагоностроительном заводе, более двадцати лет курсировал на пригородных неэлектрифицированных маршрутах Калининградской железной дороги. В 2015 году его исключили из инвентарного парка дирекции.
"Такая модель пригородного подвижного состава снята с производства и представляет музейную ценность", — отметили в пресс-службе.
Поезд разместили на открытой площадке музея возле Южного вокзала. Всего в нём насчитывается более пятидесяти экспонатов, в том числе паровоз серии "Л" 1948 года выпуска, пассажирский вагон, построенный в 1889 году на Александровском заводе Санкт-Петербурга, служебный вагон 1937 года выпуска.
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