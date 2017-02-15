Скафандры животных и плазменный двигатель: Музей Мирового океана готовит космическую выставку

В Музее Мирового океана готовится новая выставка, посвящённая космосу. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь музея Инесса Зайковская.



По её словам, открытие экспозиции состоится чуть раньше Дня космонавтики (12 апреля). "Мы хотим, чтобы выставка заработала ближе ко Дню селёдки", — объяснила пресс-секретарь.



К открытию пригласят космонавта Алексея Леонова. Гости музея увидят скафандры первых людей и первых животных, слетавших в космос, подлинные макеты спутников и лунных модулей. Также планируется показать настоящий плазменный двигатель ракеты. Все желающие смогут пройти медицинское обследование, которое проходил каждый космонавт, и узнать свой вес на Марсе.

Выставка организована совместно с Мемориальным музеем космонавтики в Москве. Калининград будет третьим городом (после Лондона и Москвы), в котором будет реализован этот проект. Экспозиция будет доступна для посещения до августа.