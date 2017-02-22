Кинохроника и ретроавтомобили: в музее "Форт №5" отметят День защитника Отечества

В программе мероприятия:
11:00 – 11:30 – торжественный митинг, награждение активных участников Всероссийского месячника оборонно-массовой работы, возложение цветов к памятному знаку Героям Советского Союза – участникам боя за форт №5.
11:30 – 15:00 – выставка ретроавтомобилей «ГАЗ от А до Я».
12:00 – 12:45 – экскурсия по выставке «Артиллерия Красной Армии в годы Великой Отечественной войны».
12:00 – 16:00 – работа интерактивной площадки группы военно-исторической реконструкции «114-й Новоторский полк».
12:00 – 15:00 – «Полевой кинотеатр». Демонстрация военной кинохроники из истории вооружённых сил России.
Время начала сеансов:
11:00 – «История Красной армии»;
12:00 – «История русской авиации»;
13:00 – «История русского флота».
12:45 – 13:00, 13:45 – 14:00, 14:45 – 15:00 – «Фронтовая агитбригада». Песни военных лет в исполнении Натальи Близниченко.
12:30 –14:30 – «Полевая кухня».
10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 – время начала бесплатных экскурсий для посетителей форта.
12:00 – 15:00 – работа мобильного электронного тира спортивно-стрелкового клуба регионального отделения ДОСААФ России.
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