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Кинохроника и ретроавтомобили: в музее "Форт №5" отметят День защитника Отечества

21:48
  378 0
  • Фото с сайта Калининградского историко-художественного музея
Фото с сайта Калининградского историко-художественного музея
В музее "Форт №5" День защитника Отечества отметят выставкой ретроавтомобилей и демонстрацией военной кинохроники. Об этом сообщается на сайте Калининградского историко-художественного музея.
 
Праздник начнётся в четверг, 23 февраля, в 11:00, а закончится в 17:00. Посетить мероприятие можно будет за 150 рублей. Билет для студентов и курсантов стоит 100 р, а для школьников - 50 р. Дошкольники смогут прийти на праздник бесплатно.
 

В программе мероприятия:

11:00 – 11:30 – торжественный митинг, награждение активных участников Всероссийского  месячника оборонно-массовой работы, возложение цветов к памятному знаку Героям Советского Союза –  участникам боя за форт №5.

11:30 – 15:00 –  выставка  ретроавтомобилей «ГАЗ от А до Я».

12:00 – 12:45 –  экскурсия по выставке «Артиллерия Красной Армии в годы Великой Отечественной войны».

12:00 – 16:00 – работа интерактивной площадки группы военно-исторической реконструкции «114-й Новоторский полк».

12:00 – 15:00 –  «Полевой кинотеатр». Демонстрация военной кинохроники из истории вооружённых сил России.  

Время начала сеансов:

11:00 –  «История Красной армии»;

12:00 –  «История русской авиации»;

13:00 –  «История русского флота».

12:45 – 13:00, 13:45 – 14:00, 14:45 – 15:00 – «Фронтовая агитбригада».   Песни военных лет в исполнении Натальи Близниченко.

12:30 –14:30 – «Полевая кухня».

10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 – время начала бесплатных экскурсий для посетителей форта.

12:00 – 15:00 – работа мобильного электронного тира спортивно-стрелкового клуба регионального отделения ДОСААФ России.

12:00 – 17:00 – игра-квест «В поисках секретного шифра».
 
"Форт №5", в котором пройдут мероприятия, входил в полосу боевых действий 54-го стрелкового корпуса 43 армии под командованием генерала-лейтенанта А.С. Ксенофонтова. Он был взят 8 апреля 1945 г., за что 15 воинов получили звание Героя Советского Союза.
 

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