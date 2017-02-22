Кинохроника и ретроавтомобили: в музее "Форт №5" отметят День защитника Отечества

В музее "Форт №5" День защитника Отечества отметят выставкой ретроавтомобилей и демонстрацией военной кинохроники. Об этом сообщается на сайте Калининградского историко-художественного музея.

Праздник начнётся в четверг, 23 февраля, в 11:00, а закончится в 17:00. Посетить мероприятие можно будет за 150 рублей. Билет для студентов и курсантов стоит 100 р, а для школьников - 50 р. Дошкольники смогут прийти на праздник бесплатно.