Хепбёрн, Лорен и Белуччи: в Калининграде откроется выставка итальянского фэшн-фотографа

В Калининградской художественной галерее 2 марта откроется выставка итальянского фэшн-фотографа Паоло Барбьери "Мода и вымысел". Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь галереи Дарья Катаева.
Выставку предоставил "Мультимедиа Арт музей" из Москвы. На ней можно будет увидеть оригиналы фотографий Барбьери, на которых запечатлены Одри Хепбёрн, Софи Лорен, Моника Белуччи и многие другие кинодивы и супермодели.
"Это очень масштабное событие, так как фигура Барбьери является культовой и для фотографов, и для мира моды. Он был первым, кто сделал обложку для первого номера итальянского Vogue", — рассказала Катаева.
Также в экспозиции будут представлены фото нарядов из коллекций модных домов Versace, Valentino, Armani, Yves Saint Laurent и других. Гости смогут увидеть весь срез фэшн-индустрии 70-80-х годов.
Открытие выставки состоится в 19:00 в большом зале Художественной галереи. Продлится она вплоть до 17 мая.
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