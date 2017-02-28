Хепбёрн, Лорен и Белуччи: в Калининграде откроется выставка итальянского фэшн-фотографа

В Калининградской художественной галерее 2 марта откроется выставка итальянского фэшн-фотографа Паоло Барбьери "Мода и вымысел". Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь галереи Дарья Катаева.

Выставку предоставил "Мультимедиа Арт музей" из Москвы. На ней можно будет увидеть оригиналы фотографий Барбьери, на которых запечатлены Одри Хепбёрн, Софи Лорен, Моника Белуччи и многие другие кинодивы и супермодели.



"Это очень масштабное событие, так как фигура Барбьери является культовой и для фотографов, и для мира моды. Он был первым, кто сделал обложку для первого номера итальянского Vogue", — рассказала Катаева.



Также в экспозиции будут представлены фото нарядов из коллекций модных домов Versace, Valentino, Armani, Yves Saint Laurent и других. Гости смогут увидеть весь срез фэшн-индустрии 70-80-х годов.



Открытие выставки состоится в 19:00 в большом зале Художественной галереи. Продлится она вплоть до 17 мая.