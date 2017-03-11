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Вперёд в прошлое: в художественной галерее открылась выставка архитектурной живописи Виталия Короткова

Автор: Екатерина Медведева
14:18
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  • Фото: Клопс.Ru
Фото: Клопс.Ru
10 марта в Калининградской художественной галерее состоялось открытие выставки местного художника Виталия Короткова "Дорога в город".
 
Представленные 25 живописных работ, посвящены старинному и современному архитектурному пейзажу Кенигсберга-Калининграда. 
 
"В своих работах художник передает теплый колорит строений, который яркими красками пробивается сквозь туман и дождь, свойственный нашему региону. По словам художника, в живописи его увлекает все: природный пейзаж, городская архитектура, а так же сельские мотивы со старенькими домиками и церквушками", — говорится в официальном пресс-релизе галереи.
 
Солнечная набережная, характерная для ганзейского городка, или вереница автомобилей и маршрутных такси возле хмурого от сырости драмтеатра — на выставке соседствуют как времена года, так и эпохи.  
 
"Это не может не тронуть сердце каждого калининградца и каждого, кто соприкоснулся  историей этого города. Пока мы готовили эту выставку, тут успело побывать довольно много людей. И так много горожан в социальных сетях тепло отзываются об этих работах. Многие говорят, что хотят прийти в галерею и увидеть город именно таким — преображенным видением художника. У нас довольно много чёрно-белых фотографий старого города, но вообразить его в цвете и представить ту атмосферу позволяет только живопись", — отметила директор Калининградской художественной галереи Галина Заболотская.
 
Представлены в экспозиции и несколько работ из отдельной серии "Прошлое. Настоящее. Будущее", которые выделяются из общего ряда тем, что там изображен не целый архитектурный ансамбль, а всего лишь отдельный элемент здания — входная группа. 
 
"На работах здания, которые подверглись очень сильному вмешательству извне человека, атмосферных явлений… У меня в задумках несколько работ: там будут и балкончики, и окна и фронтоны… Всё начинается с деталей. Человек видит здание, подходит ближе, углубляется в детали и тогда начинает размышлять. То есть к думам как раз располагает какая-то деталь крупным планом", — поясняет сам художник.
 
 
Художник Виталий Коротков родом из города Иваново. С 1993 года живёт и работает в Полесске Калининградской области. С 2001 года — член Союза художников России.
Помимо живописи, художник занимается реставрационными работами. Он принимал участие в реставрации нескольких храмов городах России, а так же росписи алтаря, посвящённого царской семье Николая Второго и росписи воскресной школы. Произведения Виталия Короткова находятся в собраниях Калининградской художественной галереи, Историко-художественного музея и частных коллекциях в России и за рубежом. 
 
 
Персональная выставка Виталия Короткова "Дорога в город" будет доступна посетителям галереи с 10 марта по 23 апреля 2017 года.
 

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