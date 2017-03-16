Кэмерон и Лоу: режиссёры фильмов о "Титанике" откроют в Калининграде выставку о затонувшем лайнере

Американский режиссёр Стивен Лоу, снявший документальный фильм "Титаника", и автор художественной картины о гибели лайнера Джеймс Кэмерон в апреле откроют в Калининграде новую выставку. Об этом Клопс.Ru рассказали в пресс-службе Музея Мирового океана в четверг, 16 марта.

"Стивен Лоу известен не меньше, чем Джеймс Кемерон. Американский режиссёр-документалист снял один из лучших документальных фильмов о гибели "Титаника" (Titanica)". Он приезжает вместе со своей супругой, — рассказали в музее. — А по скайпу с нами выйдет на связь Джеймс Кэмерон — создатель художественного фильма "Титаник" с Леонардо ди Каприо в главной роли".

В рамках выставки состоится пресс-конференция со Стивеном Лоу и российским подводником, который лично опускался к затонувшему "Титанику", Анатолием Сагайлевичем. Они расскажут о съёмках. Также будут представлены эксклюзивные, неизвестные широкой публике фотографии подводных съёмок затонувшего лайнера.

Саму выставку, которая познакомит гостей с трагичной судьбой самого известного в мире лайнера, планируется открыть в день крушения, 14 апреля. К слову, её дополнит экспонат Музея Мирового океана — глубоководный аппарат "МИР-1", на котором и спускались к затонувшему "Титанику".