В ГЦСИ открылась выставка о беспризорниках из военного Кёнигсберга
Балтийский филиал Государственного центра современного искусства открыл фотовыставку "Волчата. Послевоенная история" о детях, чьи родители погибли во время штурма Кёнигсберга. Об этом сообщает сайт ГЦСИ.
Проект посвящён пожилым жителям Литвы, которых детьми, оставшимися без родителей в военном Кёнигсберге, приняли литовские семьи. "В поиске спасения от голода и смерти тысячи осиротевших немецких детей, кто как мог — пешком через леса, товарными поездами — мигрировали в Литву. Там, в приёмных семьях, "волчата" (так они сами себя стали называть позже, от нем. Wolfskinder) находили убежище и работу. Большинству из них так и не довелось ходить в школу, и даже сегодня многие из них не умеют читать или писать. Обычно такие дети принимали литовские имена и новую идентичность, благодаря чему им удавалось избегать депортаций в Германию или Сибирь", — рассказывает пресс-служба ГЦСИ.
Сообщается, что после распада СССР в Литве проживали около ста таких граждан, сегодня их чуть более пятидесяти.
Автор работ, представленных в экспозиции, — нидерландский фотограф-документалист Клаудиа Хейнерманн. Выставка доступна для посещения до 15 июня 2017 года.
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