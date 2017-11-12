"Матрос продавал их на чёрном рынке": потомственная дворянка передала калининградскому историко-художественном музею вещи Николая II

На прошлой неделе в Калининградском историко-художественном музее состоялось открытие выставки "На службе России: история одной семьи", где впервые были представлены подлинные личные вещи императора Николая II и уникальные архивные материалы семьи Слюсаренко-Прасаловых-Белоярцевых.

В начале двадцатого века Россия переживала непростое время. Русско-японская война, первая русская революция, мировая война, революция 1917 года и последующая. Одной из дворянских семей, представители которой с честью и доблестью служили России всё это время, была семья Слюсаренко-Прасаловых-Белоярцевых. В их круг общения входили известные представители военной элиты императорской России: адмиралы Макаров и Колчак, генералы Юденич и Врангель.

Революция 1917 года трагически оборвала жизнь многих офицеров этой военной династии, лишь немногим удалось выжить, единицам оставить воспоминания. Так произошло с генералом от инфантерии Владимиром Алексеевичем Слюсаренко, участником Гумбинненского сражения в Восточной Пруссии в августе-сентябре 1914 года, оставившим уже в эмиграции воспоминания, выдержки из которых приводятся на выставке.

"Мой прадедушка — Слюсаренко Владимир Алексеевич. В первую мировую войну он воевал с первых дней до последних. Потом добровольческая армия была, а потом — эмиграция. Дедушка — Белоярцев Глеб Петрович был молодым офицером, но он не эмигрировал, а перешёл на сторону Красной армии, где стал командиром дивизии и служил вместе с Тухачевским, Буденным", — рассказала калининградка Лариса Белоярцева, которая собрала историю своей семьи и предоставила сохранившиеся вещи для экспозиции.

В 1931 году началась дело "Весна". Офицеры, которые ранее служили в царской армии, были репрессированы. Первой жертвой дела и стал Глеб Петрович Белоярцев, а всего репрессировано было более трёх тысяч человек.

"Бабушка вспоминала, что после того, как дедушку забрали, пришли к ним в дом и сказали: "Через два часа, чтобы вас здесь не было". Бабушка тогда осталась со своим сыном — с нашим отцом, — который родился в Смоленске в 1924 году. Им взять из дома ничего не разрешили, даже портрет матери. И вот бабушка как декабристка, спрятав какие-то драгоценности, отправилась в Павловск в Казахстане за дедушкой. Как они туда добирались в то время, я даже не представляю. Ведь она была очень образованная, светская женщина", — говорит Лариса Юрьевна.

В 1937 году Глеба Белоярцева освободили. Из Павловска он вместе с сыном и супругой направился в Херсонскую губернию, откуда родом их семья.

"Ехали медленно, потому что не было денег: в каждом городе приходилось останавливаться, чтобы заработать денег на хлеб и крышу над головой. Бабушка устраивала выставки своих картин, ведь она закончила Петербургскую академию художеств. Была знакома с художниками Петром Кончаловским и Григорием Мясоедовым. Дедушка зарабатывал переводами, а может и ещё чем-нибудь", — передаёт рассказы бабушки Лариса Белоярцева.

В Петербург и Москву семье ехать было нельзя, потому что осуждённым по такой статье это не разрешалось. В итоге Белоярцевы решили поселиться в Пензе.

На фото: Мария, Глеб и маленький Юрий Белоярцевы возле своего дома в Пензе

"Бабушка продала за копейки фамильную ценность — брильянтовые серёжки. На вырученные деньги они купили полдома, — говорит Лариса Белоярцева. — Украшений у неё почти не было. А вот видите, на фотографии у бабушки брошь — это подарок княгини Воронцовой-Дашковой на свадьбу, когда бабушка выходила за первого супруга — дворянина Бертмана Георгия. Он был убит во время революции, а его родные эмигрировали".

На фото: Мария Белоярцева (в девичестве Слюсаренко)

Вскоре после приезда семьи в Пензу началась Великая отечественная война. Отец Ларисы — Юрий Белоярцев —сразу бросил строительный техникум и поступил в авиационное училище, которое закончил по ускоренной программе за один год. Он становится лётчиком-штурманом. В 1944 году Юрий Белоярцев был направлен во второй перегоночный авиаполк. Сначала он перегонял на Балтику американские бомбардировщики, поступавшие в СССР по ленд-лизу. Потом в составе первой эскадрильи 76-го минно-торпедного авиационного полка выполнял задачи по поиску и уничтожению кораблей противника. Вскоре штурман Юрий Белоярцев в свои 20 с небольшим лет удостоился ордена Красной звезды.

"Наш папа долго служил на Тихоокеанском флоте. Мне там совершенно не подходил климат, поэтому меня выпроводили жить к бабушке в Пензу. Она меня образовывала и воспитывала. Благодаря ей я закончила музыкальную школу и общеобразовательную. Поступила в институт на иняз и тоже благополучно его закончила. Я вышла замуж, родила ребенка и всё это время со мной была бабушка до последнего, пока 1972 году она не умерла. Вот поэтому и остались у меня многие из её вещей и столько её воспоминаний", — повествует Белоярцева.

После смерти бабушки Лариса Белоярцева продала дом в Пензе и переехала вместе с супругом в Калининград, где на тот момент служили её родители и жил брат. Здесь женщина и начинала при помощи коллеги по вузу, где преподавала иностранный язык, собирать по крупицам историю своих славных предков. Часть этих сведений и послужили фактурой для создания выставки. В экспозицию вошли фотографии семьи Слюсаренко-Прасаловых-Белоярцевых, картины её бабушки Марии и вещи с вензелями семьи последнего российского императора, которые теперь стали экспонатом музейных фондов.

"Осенью 1917 года бабушка отправилась на чёрный рынок в Петрограде, чтобы обменять семейные вещи на хлеб. Она увидела, что на рынке матрос продаёт царские вещи. Она была в ужасе и не смогла пройти! Она их купила и всё это время хранила эти вещи", — рассказала Лариса. Калининградка припомнила, что её бабушка была утончённой и творческой натурой, но при этом очень сильным и всепрощающим человеком.

"Никогда она не ругала, и не обвиняла в своих бедах власть. Но однажды в разговоре с бабушкой я назвала Ленина дедушкой, а она меня поправила: "Запомни дорогая, дедушка у тебя только один — Глеб Петрович". И вот спустя столько лет, листая историю своей семьи, хочется пожелать всем: Господи, да пошли нам всем силы и разума, чтобы никогда не повторилось то лихолетье, которое случилось пережить нашим предкам", — заключила Лариса Белоярцева.