В Музее янтаря выставят предметы церковного и народного искусства XVII–XX веков

В Музее янтаря открывается новая выставка "Сокровища Ярославля". Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



С 15 декабря гости смогут увидеть предметы церковного и народного искусства XVII–XX веков. Их предоставляет Ярославский музей-заповедник. "Это ювелирные произведения: литургические сосуды, детали украшения икон, а также предметы церковных облачений из художественных тканей, шитые шелковыми, золотыми и серебряными нитями", — рассказали организаторы выставки.



Открытие экспозиции в 17:00. Посетить её можно будет до 11 февраля 2018 года. 6+.