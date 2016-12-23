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В Калининграде Костя Цзю презентует свою книгу для детей

22 декабря 201617:08
  580 0
  • Фото с сайта ru.wikipedia.org
Фото с сайта ru.wikipedia.org
В Калининграде пройдёт автограф-сессия абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю. Легендарный спортсмен приедет в регион по приглашению благотворительного фонда "Берег Надежды". 
 
25 декабря, в 13:30, в кафе "VillaЧенто" он также презентует свою книгу для детей "Приключения Кости Цзю и его друзей". Яркая развивающая автобиографическая книга поможет детям побороть свои страхи — высоты, темноты, воды. Книга рассчитана на детей старше десяти лет и оформлена по-детски — как комиксы, с увлекательными рисунками на каждой странице. По признанию автора, она построена на фактах из его биографии. 
 
У калининградцев есть возможность стать обладателем книги с автографом великого чемпиона и получить фото на память.
 

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