В Калининграде закрывается арт-пространство "Ворота"

Кураторы "Арт-платформы Ворота" объявили о прекращении деятельности проекта в его прежнем виде. Об этом сообщается в официальной группе "Ворот" ВКонтакте.

"Сегодня мы сообщаем, что проект «Арт-платформа Ворота» прекращает своё существование в прежнем виде. В здании Закхаймских ворот будет вести свою деятельность Калининградский союз фотохудожников, а группа кураторов продолжит работу уже в другом месте. Мы уверены, что всё это пойдет на пользу обеим творческим группам и принесёт в культурное пространство Калининграда больше креативных идей и проектов", – сообщается на странице проекта.

По словам кураторов, они продолжат творческую деятельность, создание инсталляций, организацию событий и фестивалей, и уже ведут работу над новым проектом, о котором сообщат в скором времени.

В здании Закхаймских ворот, где находилось арт-пространство, будет располагаться Калининградский союз фотохудожников, участвовавший в создании арт-проекта в 2013 году.