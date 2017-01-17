В Калининграде закрывается арт-пространство "Ворота"

Кураторы "Арт-платформы Ворота" объявили о прекращении деятельности проекта в его прежнем виде. Об этом сообщается
в официальной группе "Ворот" ВКонтакте.
"Сегодня мы сообщаем, что проект «Арт-платформа Ворота» прекращает своё существование в прежнем виде. В здании Закхаймских ворот будет вести свою деятельность Калининградский союз фотохудожников, а группа кураторов продолжит работу уже в другом месте. Мы уверены, что всё это пойдет на пользу обеим творческим группам и принесёт в культурное пространство Калининграда больше креативных идей и проектов", – сообщается на странице проекта.
По словам кураторов, они продолжат творческую деятельность, создание инсталляций, организацию событий и фестивалей, и уже ведут работу над новым проектом, о котором сообщат в скором времени.
В здании Закхаймских ворот, где находилось арт-пространство, будет располагаться Калининградский союз фотохудожников, участвовавший в создании арт-проекта в 2013 году.
Ранее стало известно о том, что в арт-пространстве "Квартира" закрывается
"Ква-кафе". Об этом сообщила Снежана Рыжкова.
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