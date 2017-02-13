Объявлены победители "Грэмми-2017"



В Лос-Анджелесе вручена престижная музыкальная премия "Грэмми". Об этом пишет РИА "Новости"

Певица Адель победила во всех пяти номинациях, в которых приняла участие: "Лучшая песня", "Лучшее сольное поп-исполнение", "Лучшая запись", "Лучший альбом" и "Лучший альбом поп-музыки". Выстуление артистки было посвящено памяти скончавшегося в прошлом году Джорджа Майкла. Заминка со звуком заставила певицу выругаться прямо в микрофон и начать номер заново.



Бейонсе получила награду За "Лучшее видео" и "Лучший альбом современной городской музыки". "Лучшим новым исполнителем" стал хип-хоп-музыкант Chance the Rapper. Россиянин Николай Диденко был награждён "Грэмми" за хоровое исполнение с Варшавским национальным хором и Варшавским филармоническим оркестром под управлением Кшиштофа Пендерецкого. А вот Анна Нетребко осталась без статуэтки: победу в номинации "Лучший сольный вокальный альбом классической музыки" поделили между собой британец Иен Бостридж и немецкая артистка Доротея Рёшман.