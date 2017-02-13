В Калининградском зоопарке стартует фотоконкурс в честь Дня всех влюблённых

Калининградский зоопарк объявил конкурс фотографий. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь учреждения Екатерина Михайлова.



"Очень часто в соцсетях нас спрашивали, когда мы устроим фотоконкурс, и вот мы решили его провести. Возможно, с большой долей вероятности, что перед каждым знаковым событием мы будем объявлять такие конкурсы", — объяснила Михайлова.



В кадре могут быть и животные в момент нежности, и влюблённые пары посетителей, и большие дружные семьи. Главное — сделать фотографию на территории зоопарка в "Неделю всех влюблённых", с 13 по 19 февраля. При этом следует не забыть подписаться в "Инстаграме" на @kaliningrad_zoo, отметить этого пользователя на фото и поставить хештег #LoveInTheZoo. Действует правило "один участник — одно фото".



20 февраля жюри выберет три лучшие работы, призовые места будут определены по количеству лайков. Фотографии появятся на страничке зоопарка в "Инстаграме". Победители смогут получить пригласительные в зоопарк, чтобы ещё раз посмотреть на животных, и специальный подарок от учреждения.