Калининградский зоопарк запускает онлайн-продажу билетов

В Калининградском зоопарке запускают на пробу продажу входных билетов через интернет. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



Пока что билеты онлайн можно купить на празднование Масленицы, которое состоится 26 февраля. "Для приобретения билета необходимо зайти на официальный сайт Калининградского зоопарка kldzoo.ru. На главной странице сайта расположена новость "Масленица в зоопарке!" с полной информацией о процедуре приобретения билетов через интернет", — пояснили в пресс-службе.



При покупке будет начислена комиссия — 10% от стоимости билета. Взрослый электронный билет, если приобретать его онлайн, будет стоить 220 рублей (в кассах зоопарка — 200), детский — 55 рублей (в кассах зоопарка — 50).



По словам директора зоопарка Светланы Соколовой, это эксперимент, на который администрация решила пойти по просьбам посетителей. Если новшество будет пользоваться спросом, эту практику сделают постоянной.