Калининградская художница проведёт познавательную фотопрогулку по бывшему Ратсхофу
Фото со страницы "Народного экскурсовода" "ВКонтакте"
В Калининграде в воскресенье, 26 февраля, состоится пешеходная экскурсия по бывшему кёнигсбергскому району Ратсхоф. Об этом сообщается на странице проекта "Народный экскурсовод" "ВКонтакте".
Сбор — в 13:00 возле автобусной остановки "Кинотеатр "Победа" (пр. Победы, 40). Художница Грета Димарис проведёт собравшихся от кинотеатра "Победа" по берегу Преголи к вагоностроительному заводу, по пути рассказывая о Ратсхофе, в котором селились горожане с малым и средним достатком. Прогулка продлится около 2,5 часа. Сделанные во время экскурсии фото можно будет показать художнице, чтобы получить от неё комментарий относительно композиции, сюжета, художественных приёмов, использованных в снимке.
Грета Димарис — практикующий современный художник, училась в Москве, в Школе фотографии им. Родченко и ИПСИ.
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