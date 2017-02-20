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"Твой Бро": группа "MiyaGi & Эндшпиль" собрала полный зал на первом концерте в Калининграде

13:01
  207 0
  • Фото "Твоего Бро", автор Бока Су
Фото "Твоего Бро", автор Бока Су
В субботу, 18 февраля, в клубе "Вагонка" прошёл первый в Калининграде концерт коллектива «MiyaGi & Эндшпиль». На мероприятии побывал "Твой Бро". 
 
Как минимум раз в год отечественная рэп-сцена умудряется по-настоящему удивить: откуда ни возьмись появляется совершенно новый исполнитель, о котором широкая аудитория узнает уже только когда тот распродает крупнейшие площадки по стране. В позапрошлом году таким исполнителем стал Jah Khalib, "откатавший" более 160 концертов за год (на его счету, в том числе, переполненный Platinum), в прошлом это переходящее звание "андердога" стоит присвоить дуэту "MiyaGi & Эндшпиль". О том, что осетины пользуются нешуточным спросом, стало понятно, когда в прошлом сентябре на фестивале "Большой рэп" в Лужниках группа привлекла к сцене во время своего выступления аудиторию, сопоставимую с той, что пришла на хэдлайнера Макса Коржа. "MiyaGi & Эндшпиль" при этом даже не были указаны на постере в перечне артистов, выступающих на фестивале. 
 
Далее последовало объявление грандиозного тура "MiyaGi & Эндшпиль", который включал в себя 55 остановок в городах России и СНГ, с повсеместно распроданными билетами, внесением в график дополнительных дат из-за повышенного спроса и с растущим как на дрожжах гонораром исполнителей.

 
Читайте дальше на сайте "Твоего Бро"

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