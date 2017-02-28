В "Янтарь-холле" пройдёт гала-концерт фестиваля КВН "Светлогорск-2017"

В Театре эстрады "Янтарь-холл" пройдёт гала-концерт второго областного фестиваля команд КВН "Светлогорск-2017". Мероприятие состоится 4 марта в 18:00. Всего в нём примут участие больше двух десятков команд. На светлогорскую сцену выйдут коллективы из Гвардейска, Гусева, Полесска, Черняховска, Славска, а также представляющие вузы Калининградской области (РАНГиХС, КПИ ФСБ РФ, БФУ им. И. Канта и другие). Также в игре примет участие команда из Таллина.



По итогам гала-концерта жюри определит участников сезона-2017 лиги Международного союза КВН "Запад России". Команды, не попавшие в сезон, смогут стать участниками неофициальных калининградских лиг.



"В прошлом году нам впервые удалось собрать лучшие команды КВН области. В этом году их тоже можно будет увидеть на одной сцене в один день. В отличие от прошлого года, фестиваль проходит в течение четырех дней. Зрители смогут увидеть его финальную часть — гала-концерт — 4 марта. Постараемся показать максимально большое количество команд с лучшими номерами. В этом году зрителей ждет ещё один сюрприз. Фестиваль стал международным. К нам приезжает команда из Эстонии "Лобстер от смеха". Такого калининградские зрители ещё не видели", — рассказал директор лиги "Запад России" Максим Кузнецов.