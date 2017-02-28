Гастрономический проект Kaliningrad Street Food примет участие в фестивале ремёсел в Вильнюсе

Калининградский гастрономический проект Kaliningrad Street Food, объединяющий самых разных кулинаров региона, будет участвовать в крупнейшем литовском фестивале ремёсел Казюкас, который состоится в Вильнюсе. Об этом сообщает команда проекта.



"По приглашению организаторов легендарной прибалтийской ярмарки российские участники представят современную уличную еду и познакомят жителей и гостей Литвы с популярными гастрономическими мероприятиями Калининградской области", — рассказала пресс-атташе проекта Валентина Янсон.



Казюкас — это праздник в честь святого Казимира и наступления весны, который отмечается в первые выходные марта. С 1604 года в эти дни проходит ярмарка, на которой, помимо товаров, представлена живая музыка, проводятся уличные театры и карнавалы.