В Кафедральном соборе выбрали штатных органистов
Фото пресс-службы Кафедрального собора
Кафедральный собор завершил конкурс на замещение вакантных должностей титулярных органистов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Должности заняли Евгений Авраменко и Мансур Юсупов. По словам директора собора Веры Таривердиевой, все семеро конкурсантов могли бы победить, однако выбрать нужно было только двоих. "Хочу отметить, что проведение конкурса на должности титулярных органистов — это историческая традиция, и в городах, где есть кафедральные соборы, такая должность считается одной из наиболее почётных", — подчеркнула директор.
Приём документов для участия в конкурсе проходил с 15 января по 1 февраля
. В обязанности штатных органистов кафедрального собора входят проведение дневных концертов, обслуживание органа, создание своих оригинальных концертных программ. Ранее эти должности занимали Артём Хачатуров и Евгений Авраменко.
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