В Кафедральном соборе выбрали штатных органистов

Кафедральный собор завершил конкурс на замещение вакантных должностей титулярных органистов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



Должности заняли Евгений Авраменко и Мансур Юсупов. По словам директора собора Веры Таривердиевой, все семеро конкурсантов могли бы победить, однако выбрать нужно было только двоих. "Хочу отметить, что проведение конкурса на должности титулярных органистов — это историческая традиция, и в городах, где есть кафедральные соборы, такая должность считается одной из наиболее почётных", — подчеркнула директор.