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Калининградский зоопарк проводит праздничную акцию для посетительниц

11:44
  778 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Зоопарк Калининграда в честь праздника объявил акцию для жительниц и гостий Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

С 6 по 12 марта все посетительницы могут приобрести входной билет на территорию за полцены. Это касается девушек и женщин старше 18 лет. Чтобы принять участие в акции, гостьи зоопарка должны сказать на кассе, что желают получить скидку.

Зоопарк работает с 9:00 до 17:00, кассы закрываются в 16:00. Стоимость взрослого билета без скидки по акции составляет 200 рублей, для пенсионеров, студентов или многодетных родителей — 100 рублей, детям — 50 рублей, малыши до трёх лет проходят бесплатно.

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