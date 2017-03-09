В Кафедральном соборе пройдёт цикл лекций "Иммануил Кант в творчестве А.С. Пушкина"

В честь 180-летия со дня смерти А.С. Пушкина Кафедральный собор проведёт цикл лекций, посвящённых отражению философии Иммануила Канта в творчестве великого поэта. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



Лекции, касающиеся важнейших произведений Пушкина, будет читать доктор философских наук, профессор БФУ им. И. Канта Леонард Калинников. "‟Медный всадник”, ‟Евгений Онегин” и ‟Борис Годунов” таят в себе множество нюансов и деталей, связывающих с идеями великого немецкого мыслителя", — отметили в пресс-службе.



Расписание лекций:

16 марта — Кантовские мотивы в "Медном всаднике" А.С.Пушкина;

30 марта — Фундаментальный принцип государственного права И. Канта в "Борисе Годунове" А. С. Пушкина;

13 апреля — "Евгений Онегин" и нравственная философия Иммануила Канта.



Начало всех лекций в 16:00.



Стоимость билетов — 250 рублей.