В Кафедральном соборе пройдёт цикл лекций "Иммануил Кант в творчестве А.С. Пушкина"
Фото пресс-службы Кафедрального собора
В честь 180-летия со дня смерти А.С. Пушкина Кафедральный собор проведёт цикл лекций, посвящённых отражению философии Иммануила Канта в творчестве великого поэта. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Лекции, касающиеся важнейших произведений Пушкина, будет читать доктор философских наук, профессор БФУ им. И. Канта Леонард Калинников. "‟Медный всадник”, ‟Евгений Онегин” и ‟Борис Годунов” таят в себе множество нюансов и деталей, связывающих с идеями великого немецкого мыслителя", — отметили в пресс-службе.
Расписание лекций:
16 марта — Кантовские мотивы в "Медном всаднике" А.С.Пушкина;
30 марта — Фундаментальный принцип государственного права И. Канта в "Борисе Годунове" А. С. Пушкина;
13 апреля — "Евгений Онегин" и нравственная философия Иммануила Канта.
Начало всех лекций в 16:00.
Стоимость билетов — 250 рублей.
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